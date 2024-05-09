Во Владивостоке прошел парад Победы: что было в 2024 году

«Сегодня мы вместе со всей страной отдаем дань памяти героям, павшим и пережившим ту страшную войну. Ценой невероятных испытаний и тяжелых потерь они одержали победу, сохранили для нас страну, спасли целые народы от уничтожения. И сегодня, как и в годы Великой Отечественной, наш народ сплотился против угрозы с Запада, где нацизм опять поднимает голову и строит планы похода на восток. Уверен, их ждет ровно та же участь, что и гитлеровские дивизии под Сталинградом», — сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко перед началом парада.