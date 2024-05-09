Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке прошел парад Победы: что было в 2024 году

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая, ФедералПресс. Утром 9 мая в центре Владивостока начался парад, посвященный Дню Победы. Гостей и участников поприветствовал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Сегодня мы вместе со всей страной отдаем дань памяти героям, павшим и пережившим ту страшную войну. Ценой невероятных испытаний и тяжелых потерь они одержали победу, сохранили для нас страну, спасли целые народы от уничтожения. И сегодня, как и в годы Великой Отечественной, наш народ сплотился против угрозы с Запада, где нацизм опять поднимает голову и строит планы похода на восток. Уверен, их ждет ровно та же участь, что и гитлеровские дивизии под Сталинградом», — сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко перед началом парада.

Парад начался с исполнения «Священной войны». После вышла знаменная группа и рота барабанщиков Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища — это традиционные ритуалы, которые открывают праздничные мероприятия ко Дню Победы каждый год.

В этом году в параде принимали участие офицеры Тихоокеанского флота, моряки бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок ТОФ, 19-й бригады подводных лодок и 165-й бригады кораблей охраны водного района, 36-й дивизии надводных кораблей Тихоокеанского флота. После этого над трибунами пролетел сводный батальон морской авиации Тихоокеанского флота.

По улице Светланской также прошли: личный состав 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, сводный расчет военнослужащих-женщин Центра связи Тихоокеанского флота, курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России, личный состав Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю, курсанты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС России и Морского государственного университета имени адмирала Невельского, Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, Юнармейцы. Завершили прохождение пеших колонн праздничного парада курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала Макарова.

Следом по главной улице Владивостока прошла военная техника. Колонну возглавил символ Победы — легендарный танк Т-34. Горожане также увидели современное вооружение, которое используется в российской армии.

Парад завершился проездом ретро-автомобилей времен Великой Отечественной войны. Например, можно было увидеть «Катюшу», «эмку» и «полуторку».