«Сбежал на фронт». Как стихи помогли ветерану получить квартиру

«Однажды ученик мне говорит: “Скажите, пожалуйста, а вы с маршалом Жуковым встречались?” Ну как мальчишке это объяснять? Как я ему отвечу, что с Жуковым не каждый генерал мог встречаться? Они бы меня не стали слушать. А я знаю, что у Георгия Константиновича очень много орденов и медалей было, в том числе “За оборону Сталинграда”. Я подумал и ответил мальчику: “У меня есть такая же медаль, как у маршала Жукова”. Очень важно уметь красиво говорить и при этом оставаться правдивым! А я никогда не врал», — говорит ветеран.