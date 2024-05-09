В Красноярском крае фронтовикам ВОВ выплатят по 50 тысяч рублей

«Со слезами на глазах вы ликовали в мае 45-го. Вы не просто очистили родную землю от врага, Вы подарили всему миру — мир. Спасибо Вам за эту Победу, за возможность для миллионов людей жить и быть счастливыми», — обратился к героям Победы Хазрет Совмен.