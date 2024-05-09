В Красноярском крае фронтовикам ВОВ выплатят по 50 тысяч рублей

«Со слезами на глазах вы ликовали в мае 45-го. Вы не просто очистили родную землю от врага, Вы подарили всему миру — мир. Спасибо Вам за эту Победу, за возможность для миллионов людей жить и быть счастливыми», — обратился к героям Победы Хазрет Совмен.
Как сообщается на официальном портале региона, ранее ветеранам уже перечислены положенные выплаты из регионального бюджета, приуроченные к празднованию 79-й годовщины Победы. Их получили более 83 тысяч человек. Это участники и инвалиды ВОВ, труженики тыла, вдовы ветеранов, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны.
В частности, по 50 тыс. рублей получили инвалиды и участники ВОВ, по 10 тыс. рублей — несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.