Какой сегодня праздник: 9 мая

Сегодня отмечают День Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. День Победы для сегодняшнего поколения — это праздник, посвященный не только героизму солдат. Великая Победа досталась стране очень дорогой ценой, она ковалась благодаря многочисленным примерам героизма многонациональной советской армии. Нельзя забывать об огромных потерях, которые понесла страна в результате боевых действий. Официально считается, что в СССР в период ВОВ погибло 26,6 миллиона человек, но это не окончательная цифра, потери, конечно, более значимые.