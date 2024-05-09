Какой сегодня праздник: 9 мая

Что интересного произошло 9 мая
Сегодня отмечают День Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов. День Победы для сегодняшнего поколения — это праздник, посвященный не только героизму солдат. Великая Победа досталась стране очень дорогой ценой, она ковалась благодаря многочисленным примерам героизма многонациональной советской армии. Нельзя забывать об огромных потерях, которые понесла страна в результате боевых действий. Официально считается, что в СССР в период ВОВ погибло 26,6 миллиона человек, но это не окончательная цифра, потери, конечно, более значимые.
В этот майский день — 9 мая 1945 года — было официально объявлено о подписании Акта о капитуляции фашистской Германии.
В этом году по традиции на Красной площади в Москве пройдет Парад Победы. В Казахстане широко отметят 80-летие Великой Победы в 2025 году.
Также сегодня День Европы в Европейском союзе. Это праздник мира и единства в странах ЕС. Праздник отмечают в странах-членах ЕС в честь годовщины принятия Декларации Шумана от 9 мая 1950 года, согласно которой было создано первое Европейское сообщество, ставшее прародителем Европейского союза.
Исторические события 9 мая в мире
1754-й — Бенджамин Франклин опубликовал первую американскую карикатуру;
1907-й — в этот день американка Анна Джарвис начала свою национальную кампанию по учреждению празднования Дня матери в США;
1911-й — ученый Борис Розинг провел первую в мире телевизионную передачу;
1913-й — на экраны Франции вышел фильм «Фантомас» — первая экранизация похождений таинственного преступника;
1945-й — учреждена медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг»;
1995-й — Москве состоялось торжественное открытие мемориального комплекса Победы на Поклонной горе;
2018-й — в Кении в результате прорыва дамбы погибли 48 человек.
Исторические события 9 мая в Казахстане
1840-й — в степи в местечке Аягоз упал метеорит «Каракол», остатки которого сначала были доставлены в Семипалатинск (ныне Семей), а затем переправлены в Петербург;
2001-й — в Астане с участием первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева открыт Монумент защитникам Отечества с прилегающим парком;
2010-й — по Красной площади Москвы, где проходил Парад Победы, в котором принимал участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, прошли казахстанские военнослужащие.
Дни рождения знаменитостей 9 мая в мире
в 1924 году родился Булат Окуджава — советский и российский поэт, бард, автор песен, прозаик, сценарист;
в 1962 году родился Валерий Тодоровский — российский кинорежиссер и продюсер. Снял киноленты «Подмосковные вечера», «Стиляги», «Большой»;
в 1962 году родился Дэвид Гаан — вокалист легендарной британской группы Depeche Mode;
в 1967 году родился Федор Бондарчук — российский актер и режиссер. Сын режиссера Сергея Бондарчука.
Кто родился 9 мая в Казахстане
В 1947 году родился Гафиз Есимов — народный артист Казахстана, лауреат конкурса вокалистов имени Байсеитовой, международных конкурсов имени Глинки в Москве, Виньяса — в Барселоне;
День смерти знаменитостей 9 мая в мире
В 1933 году умер Джон Джарвис — британский пловец, двукратный олимпийский чемпион (1900);
в 1945 году умер Николай Осипов — русский балалаечник, педагог, дирижер, руководитель оркестра, заслуженный артист РСФСР;
в 2009 году умер Анатолий Рубинов — советский и российский журналист, публицист, писатель;
в 2010 году умерла Лена Хорн — американская джазовая вокалистка, киноактриса;
в 2017 году умер Роберт Майлз — итальянский диджей и композитор, один из родоначальников стиля Dreamhouse.
9 мая в православном календаре
Сегодня отмечается народный праздник Глафира Горошница. Православная церковь в этот день вспоминает Святителя Стефана, епископа Великопермского, а также Священномученика Василия, епископа Амасийского.
День ангела 9 мая
Сегодня День ангела празднуют Василий, Иван, Николай, Петр и Степан.