В столице провели экоакцию в необычном формате

Организовали мероприятия акимат района Есиль совместно с холдингом «BI Group» для гостей и жителей столицы, передает официальный сайт столичного акимата.
«В этот теплый весенний день астанчане могут провести день вместе с семьей. Для детей организована бесплатная детская программа, с ними играют аниматоры, аквагрим, на сцене работают с ними фокусники. Кроме того, мы организовали вечерний кинопоказ фильма “Хатико”, и раздали пледы у входа. Данная инициатива экологической акции призвана объединить нас всех в стремлении сделать нашу родную землю чище, — отметил руководитель отдела внутренней политики акимата Есильского района Али Жолтабар.
По словам организаторов акции, одна из целей мероприятия ― создание новой экологической культуры поведения у горожан. После пикника, гости пикника убрали мусор, оставив территорию парка в чистоте и порядке.
«Мы просто в восторге от сегодняшнего дня! Это очень хорошее событие, наполненное позитивной энергией и радостью. Мы с семьей присоединились к экоакции и были поражены количеством людей. Понравилось, что для детей организована насыщенная программа — аниматоры, аквагрим, фокусники. Они просто не знали, куда смотреть первыми! Спасибо организаторам за такой замечательный пикник», — поделилась мнением жительница столицы Камила Тулемисова.
Вечером для гостей парка будет организован кинопоказ под открытым небом. Стоит отметить, что экоакцию посетили более 1000 человек.
В Астане проходит масштабная экологическая акция «Таза Қазақстан. Астана — образец чистоты и порядка». Текущая неделя носит название «Мөлдір бұлақ», в ходе которой очищаются от мусора окрестности водоемов — рек и озер.