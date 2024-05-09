В столице провели экоакцию в необычном формате

«Мы просто в восторге от сегодняшнего дня! Это очень хорошее событие, наполненное позитивной энергией и радостью. Мы с семьей присоединились к экоакции и были поражены количеством людей. Понравилось, что для детей организована насыщенная программа — аниматоры, аквагрим, фокусники. Они просто не знали, куда смотреть первыми! Спасибо организаторам за такой замечательный пикник», — поделилась мнением жительница столицы Камила Тулемисова.