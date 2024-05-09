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В Грузии ввели новые условия въезда для россиян

С 1 июня на территории Грузии вступят в силу новые правила для туристов. В Telegram-канале Ассоциации туроператоров (АТОР) России указано, что все посетители страны должны будут иметь медстраховку на весь период пребывания.

Источник: Reuters

За ее отсутствие туристы будут оштрафованы на сумму около 110 долларов. Минимальный пакет страхования должен включать экстренную амбулаторную помощь на 5000 долларов и стационарное лечение на 30 000 долларов.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2023 года россияне совершили больше миллиона поездок в Грузию.

Ранее в сентябре российские туристы, пересекающие наземную границу с Грузией из России или Турции, рассказали о самых популярных причинах отказа во въезде в республику. Сообщается, что, вероятнее всего, на границе могут развернуть оппозиционно настроенных против РФ граждан, а также жителей российских кавказских республик.

туризм и отдых