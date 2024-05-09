В Грузии ввели новые условия въезда для россиян

Ранее в сентябре российские туристы, пересекающие наземную границу с Грузией из России или Турции, рассказали о самых популярных причинах отказа во въезде в республику. Сообщается, что, вероятнее всего, на границе могут развернуть оппозиционно настроенных против РФ граждан, а также жителей российских кавказских республик.