В Грузии ввели новые условия въезда для россиян

За ее отсутствие туристы будут оштрафованы на сумму около 110 долларов. Минимальный пакет страхования должен включать экстренную амбулаторную помощь на 5000 долларов и стационарное лечение на 30 000 долларов.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2023 года россияне совершили больше миллиона поездок в Грузию.
Ранее в сентябре российские туристы, пересекающие наземную границу с Грузией из России или Турции, рассказали о самых популярных причинах отказа во въезде в республику. Сообщается, что, вероятнее всего, на границе могут развернуть оппозиционно настроенных против РФ граждан, а также жителей российских кавказских республик.