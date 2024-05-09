В Красноярске появились новые бесплатные общественные туалеты

С утра 9 мая в Красноярске открыты три новых общественных туалета, сообщает агентство по туризму Красноярского края.
Они находятся Ярыгинской набережной около дома по Гладкова, 16, на набережной напротив гостиницы «Огни Енисея» и под Вантовым мостом. Туалеты открыты не круглосуточно — санузлы доступны красноярцам с 7 до 23 часов.
В новых туалетах есть комнаты для мужчин, женщин и маломобильных людей. Здесь предусмотрены раздельные кабинки, сенсорный смыв, автоматическое освещение, зеркала, умывальники с сенсорными смесителями, дозаторы мыла, сушилки для рук и другое.
Еще один санузел скоро собираются открыть на набережной Дивногорска.