В городах России проходят парады в честь 79-летия Победы

По информации «Известий», основные элементы программы парада Победы из года в год остаются неизменными. Начинается мероприятие с выноса флага России и Знамени Победы. Затем глава государства обращается к участникам шествия, гостям и гражданам страны с речью. После этого собравшиеся отдают дань уважения погибшим героям войны и труженикам тыла во время минуты молчания.