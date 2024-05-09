В городах России проходят парады в честь 79-летия Победы

Как пишут «Известия», сотни горожан спешат увидеть парады вживую.
Владивосток одним из первых в России принял парад Победы.
Во Владивостоке на парад вышла советская техника, в том числе легендарные танки Т-34. Кроме того, по площади проехали современные оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».
Минобороны РФ опубликовало в Telegram кадры с военного парада в Хабаровске.
Военная техника, которая будет участвовать в сегодняшнем параде Победы на Красной площади, начала движение на Тверскую улицу Москвы. Машины сопровождают автомобили ДПС.
По информации «Известий», основные элементы программы парада Победы из года в год остаются неизменными. Начинается мероприятие с выноса флага России и Знамени Победы. Затем глава государства обращается к участникам шествия, гостям и гражданам страны с речью. После этого собравшиеся отдают дань уважения погибшим героям войны и труженикам тыла во время минуты молчания.
В 2024 году на параде в Москве будут присутствовать лидеры восьми стран: Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.
Основная часть парада — торжественное шествие почетных караулов, а также полков, батальонов и рот разных видов войск Вооруженных сил России. Торжественным маршем по Красной площади также пройдут студенты кадетских, суворовских и нахимовских училищ, юнармейцы, казаки и женщины-военнослужащие. Всего в мероприятии примут участие более 9 тыс. человек.
За пешими войсками по Красной площади проследует колонна военной техники. Зрителям представят свыше 70 исторических и современных образцов вооружений, в том числе стратегические ракетные комплексы «Ярс», бронетранспортеры «Бумеранг», БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400. При благоприятных погодных условиях парад завершится выступлением авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».
Ранее сообщалось, что парад Победы посетит президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в числе иностранных гостей. Он прилетел накануне для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком формате. В прошлом году президент Токаев также был в числе гостей московского парада.