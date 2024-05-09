Главный праздник страны. Как в Башкирии в разные годы отмечали День Победы.

9 мая можно без преувеличения назвать главным праздником нашей страны. По последним данным ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (61%) считает День Победы самым важным для себя праздником, практически каждый второй много знает о родственниках — участниках Великой Отечественной войны из рассказов близких, семейных архивов и фото. Живых свидетелей событий тех лет осталось немного, но память о войне и Победе сохраняется благодаря семейным традициям.
В Башкирии через фронт прошел каждый четвертый житель республики: свыше 710 тыс. человек ушли защищать Родину, из них 312 тыс. не вернулись домой. Те, кто ждал своих солдат, ковали Победу в тылу: их оружием были не винтовка, танк или самолет, а заводской станок, плуг и лопата. 9 мая 1945 года стало для солдат, тружеников тыла и их родных долгожданным днем. В день 79-летия Победы «Башинформ» вспомнил, как республика отмечала этот праздник в разные годы.
Ликовал весь народ
О победе над фашистской Германией жители СССР узнали из сообщений радио и газет. В Башкирии радостная новость прозвучала по радио рано утром — в 4.00 по уфимскому времени. В Уфе и республике, как и по всей стране, начались стихийные митинги.
«Сегодня ликует весь советский народ. Слава Красной Армии, одержавшей победу над гитлеровской Германией» — такими словами открывалась передовица «Красной Башкирии».
В воспоминаниях Наталии Николаевны Шабановой, долгое время работавшей в системе Госбанка СССР и находившейся в те годы в эвакуации в Уфе, этот день описывается так:
«Было воскресенье, светило солнце На улице были включены все радиорупоры. Раздавалась торжественная, громкая и веселая музыка. Правительство сообщало о капитуляции германской армии. Наступил долгожданный конец жестокой войне, какая это была радость! Люди на улице обнимались и целовали друг друга, поздравляя с Победой Мы поспешили домой, купив сладкие булочки и мороженое для детей. Один полковник купил целую тележку мороженого и угощал им всех окруживших его ребят!» — написала Наталия Шабанова в книге «Воспоминания о себе, времени, в котором жила».
Вскоре в республику стали возвращаться демобилизованные. Первый эшелон прибыл в Уфу 28 июля 1945 года — в нем находились 450 человек. Всего же с 28 июля 1945 по 1 февраля 1946 года в Башкирию приехали почти 74 тыс. демобилизованных солдат и офицеров. Для разрешения вопросов их быта и трудоустройства создавались специальные комиссии, а райвоенкоматы занимались изучением их настроений. В справке уфимской городской комиссии по встрече демобилизованных от 1 декабря 1945 года отмечалось, что «политико-моральное состояние прибывающих — высокое».
Слава победителям
В 1945—1947 годах День Победы был нерабочим днем, однако указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1947 года выходной отменили. В день 10-летия Победы 9 мая 1955 года жители Башкирии отправились на работу. Военный парад на Красной площади не проводился. В городах страны прошли торжественные собрания, на площадях и в парках проходили концерты и массовые народные гулянья. Вечером в Москве, столицах союзных республик и в городах-героях произвели 30-залповый салют.
Материалы с торжественного собрания в честь Дня Победы в Москве на страницах республиканской прессы тех лет соседствуют со сводками о ходе весеннего сева и надоях молока в районах БАССР и международными новостями. В уфимских кинотеатрах в майские дни 1955-го шли фильмы о Великой Отечественной войне. В репертуаре ленты — «Жди меня» — военная драма 1943 года, снятая по мотивам одноименного стихотворения Константина Симонова, «Третий удар» (1948) о разгроме фашистов в Крыму.
В год 20-летия Победы, в 1965-м, 9 мая снова становится нерабочим днем, впрочем, тогда он пришелся на воскресенье, а при совпадении выходных на следующий день они не переносились. В отличие от середины 1950-х, победная тематика в газетах мая 1965-го была представлена гораздо шире. В Москве 9 мая прошел второй по счету парад (первый парад Победы состоялся на Красной площади 24 июня 1945 года).
9 мая 1965 года в Башкирском театре оперы и балета в Уфе состоялось торжественное собрание, где присутствовало около 2 тыс. человек: герои войны, ветераны труда, представители партийных и общественных организаций. После докладов партийного руководства участников ждал большой концерт.
Торжественные собрания, поздравления ветеранов, встречи героев и участников Великой Отечественной войны со школьниками и студентами — таков был традиционный формат празднования Дня Победы в советский период. Парады на Красной площади проходили в дальнейшем только в 1985 и 1990 годах.
«В середине 1970-х годов я был студентом Башкирского государственного университета, парады тогда не проводили, но в этот день всегда проходили чествования ветеранов Великой Отечественной войны. Их тогда еще было много, ветеранов приглашали в школы, выступали они и перед нами, студентами. После окончания вуза я начал работать корреспондентом в республиканских газетах, в 1980-е годы в День Победы мне приходилось бывать в сельских районах, и я был свидетелем того, как торжественно, под звуки духового оркестра в этот день в сельских домах культуры, в школах проходили встречи с ветеранами. Мой отец, Шакиров Фаиз Зарифович, участник Великой Отечественной войны, воевавший на Волховском фронте связистом, прорывавший блокаду Ленинграда и получивший тогда контузию, тоже участвовал в таких встречах в Кужанакской средней школе Зианчуринского района, в которой он проработал учителем истории, директором почти два десятка лет. Надо было видеть, с какой радостью он приходил домой после таких встреч! Только в этот день он позволял себе вспомнить какой-то эпизод из тех военных лет, хотя обычно не любил рассказывать о войне», — вспоминает литературный редактор «Башинформа» Алик Шакиров.
Память о прошлом и новые традиции
В 1991 году не стало Советского Союза, но традиция празднования Дня Победы в России не исчезла. 9 мая 1995 года, в полувековой юбилей Победы, на Красной площади воспроизвели исторический парад 1945 года. В том же году был принят федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». В соответствии с документом, военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием копий Знамени Победы стали проводиться ежегодно 9 мая в Москве, городах-героях, а также городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий.
В Уфе в этот день также проводятся парады Победы на проспекте Октября перед площадью имени Ленина. С 2011 года в России проходит акция «Бессмертный полк», сегодня ставшая поистине всенародной. В Уфе она впервые прошла в 2014 году и собрала примерно 4 тыс. участников. Впоследствии к акции присоединились другие города Башкирии, жители которых проходили по улицам с портретами своих родных и близких — участников Великой Отечественной войны.
В 2022 году «Бессмертный полк» собрал в Башкирии рекордное число участников — около полумиллиона. Только на улицы Уфы вышли более 170 тыс. человек. Празднование завершилось салютом.
В нынешнем году в Уфе также состоится парад. С 8 по 10 мая уфимцы и гости столицы смогут увидеть военную технику времен Великой Отечественной и ретроавтомобили, которые экспонируются на площади имени Ленина. Днем 9 мая здесь же будет работать полевая кухня. Салюта в этом году не будет — средства в объёме стоимости фейерверка направят на поддержку участников СВО. В целях безопасности акция «Бессмертный полк», как и в прошлом году, пройдет в альтернативном формате. Участники размещают фото своих героев на окнах домов, автомобилей, выкладывают в соцсетях. К этой акции присоединился и «Башинформ».