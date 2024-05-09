Главный праздник страны. Как в Башкирии в разные годы отмечали День Победы.

«В середине 1970-х годов я был студентом Башкирского государственного университета, парады тогда не проводили, но в этот день всегда проходили чествования ветеранов Великой Отечественной войны. Их тогда еще было много, ветеранов приглашали в школы, выступали они и перед нами, студентами. После окончания вуза я начал работать корреспондентом в республиканских газетах, в 1980-е годы в День Победы мне приходилось бывать в сельских районах, и я был свидетелем того, как торжественно, под звуки духового оркестра в этот день в сельских домах культуры, в школах проходили встречи с ветеранами. Мой отец, Шакиров Фаиз Зарифович, участник Великой Отечественной войны, воевавший на Волховском фронте связистом, прорывавший блокаду Ленинграда и получивший тогда контузию, тоже участвовал в таких встречах в Кужанакской средней школе Зианчуринского района, в которой он проработал учителем истории, директором почти два десятка лет. Надо было видеть, с какой радостью он приходил домой после таких встреч! Только в этот день он позволял себе вспомнить какой-то эпизод из тех военных лет, хотя обычно не любил рассказывать о войне», — вспоминает литературный редактор «Башинформа» Алик Шакиров.