Жителям Башкирии напомнили о графике работы поликлиник в майские праздники.

Минздрав Башкирии опубликовал график работы медицинских учреждений в период Дня Победы и майских выходных.
Известно, что травмпункты будут работать круглосуточно во всех районах и городах республики, а также на базе столичных больниц № 5, 8, 21, ГКБ Демского района и Республиканской детской клинической больницы. Офтальмолог принимает пациентов в больнице № 8 и в Уфимском НИИ глазных болезней.
С 9 по 11 мая поликлиники работают с 8.00 до 17.00. Вызовы на дом (в том числе и неотложные) принимаются до 16.00. Кроме того, в эти дни жители смогут пройти диспансеризацию и профосмотры.
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