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Жителям Башкирии напомнили о графике работы поликлиник в майские праздники

Жителям Башкирии напомнили о графике работы поликлиник в майские праздники.

Источник: Башинформ

Минздрав Башкирии опубликовал график работы медицинских учреждений в период Дня Победы и майских выходных.

Известно, что травмпункты будут работать круглосуточно во всех районах и городах республики, а также на базе столичных больниц № 5, 8, 21, ГКБ Демского района и Республиканской детской клинической больницы. Офтальмолог принимает пациентов в больнице № 8 и в Уфимском НИИ глазных болезней.

С 9 по 11 мая поликлиники работают с 8.00 до 17.00. Вызовы на дом (в том числе и неотложные) принимаются до 16.00. Кроме того, в эти дни жители смогут пройти диспансеризацию и профосмотры.

Также 9—11 мая доступны женские консультации у гинеколога. УЗИ скрининг беременных в межрайонных кабинетах антенатальной охраны плода можно пройти 10 мая.

Аптеки и аптечные пункты 9—12 мая 2024 года обслуживают посетителей по графику выходного дня, а центральные районные аптеки — по субботнему расписанию. Лекарства по льготным рецептам в выходные отпускаются в розничных отделах.

медицина