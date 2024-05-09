Эхо прошлого. Как история двух героев ВОВ в наши дни связала жителей Узбекистана, Украины и Израиля

Жители села тепло встретили героя и вместе отметили День Победы, а потом приглашали его снова и снова. Жуманиёз Хаитов посещал место спасения десять раз. Дома у него висел портрет его спасительницы, и все соседи знали, что Ефросинья Тимофеевна была ему как вторая мама, подарившая жизнь.