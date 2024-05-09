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Эхо прошлого. Как история двух героев ВОВ в наши дни связала жителей Узбекистана, Украины и Израиля

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С Великой Отечественной войной связано очень много историй — грустных, радостных или волнующих. Одну из таких редакция Podrobno.uz решила рассказать своим читателям сегодня в День памяти и почестей. В ней заплелись судьбы героев прошлого с судьбами наших современников — украинцев, узбеков и евреев. И, конечно, не обошлось в этой истории без узбекского плова.

Источник: Podrobno.uz

Мама, подарившая жизнь во второй раз.

Начало истории берет в 1943 году, когда в украинском селе Верхний Токмак Запорожской области шел бой. Немцы преследовали бойца Жуманиёза Хаитова. Жительница села Ефросинья Панченко отважилась спрятать его у себя — в печке. Фашисты обыскали дом, но бойца не нашли, иначе расстреляли бы и его, и спасительницу.

Война закончилась, и Жуманиёз Хаитов вернулся на родину — в узбекский кишлак Дебаланд в Нуратинском районе Навоийской области. Грудь его украшали боевые награды, среди них — орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». Все родственники, соседи, друзья-однополчане знали историю спасения Жуманиёза и вместе с ним благодарили далекую украинскую женщину.

Через 40 лет после войны Хаитова разыскали юные следопыты из села Верхний Токмак и пригласили его в гости. И он поехал, чтобы поклониться могиле Ефросиньи Тимофеевны. Его спасительница ушла из жизни в 1971 году.

Жители села тепло встретили героя и вместе отметили День Победы, а потом приглашали его снова и снова. Жуманиёз Хаитов посещал место спасения десять раз. Дома у него висел портрет его спасительницы, и все соседи знали, что Ефросинья Тимофеевна была ему как вторая мама, подарившая жизнь.

С приветом из Израиля.

История стала известной не только в Дебаланде, но и во всей Навоийской области. В 2005 году директор Навоийского горно-металлургического комбината отправил вместе с Жуманиёзом Хаитовым на очередную встречу журналиста навоийской газеты и писателя Леонида Ветштейна.

Леонид снял фильм о поездке и опубликовал очерк о ней. Он своими глазами видел, как популярен был в селе боец-узбекистанец, как все жители приглашали его в гости.

Ветштейн переехал в Израиль, но продолжает публиковать статьи и книги о своих многочисленных встречах, в том числе и с ветеранами Великой Отечественной войны.

В 2007 году герой войны Жуманиёз Хаитов умер. Однако память о нем и его истории продолжает жить в очерке Леонида Ветштейна. Благодаря писателю о нем прочитали многие узбекистанцы и жители зарубежья.

Связующие нити.

Однако история на этом не закончилась.

Житель Ферганы Камиль Уринбаев, увлекающийся кулинарией, публиковал в соцсетях рецепты плова, конечно же, ферганского. Его единомышленница Оксана Клочко, проживающая на улице Ферганской в украинском Днепропетровске, неожиданно узнала, что есть ферганский плов и решила его приготовить.

В поиске рецепта она наткнулась на страницу Камиля, они стали переписываться, подружились. Обсуждали не только кулинарию, но и разные события, в том числе и статью о спасении узбекского бойца украинской женщиной.

Весной 2011 года в процессе обсуждения родились идеи — накормить ветеранов и знакомых в честь Дня Победы ферганским пловом, а также навестить могилы участников истории спасения.

Причем Камиль Уринбаев отправился навещать могилу Жуманиёза Хаитова на велосипеде. Он проехал 700 километров из Долины в Навоийскую область. Оксана Клочко навестила могилу Ефросиньи Панченко.

Подробности поездки затем обсуждались на кулинарных сайтах ташкентских блогеров Рифата Ирмухамедова и Лилии Николенко. Заочно все познакомились с Оксаной и начали активно общаться.

Как тесен мир.

А через полтора года Оксана Клочко приехала в Узбекистан и встретилась со всеми виртуальными друзьями, в первую очередь, конечно, с Камилем. Они сидели за дастарханом и кушали тот самый ферганский плов.

После Ферганы Оксана с мужем приехали в столицу Узбекистана и пообщалась с ташкентскими друзьями-кулинарами. Дальше их путь лежал в Бухару. В поезде Оксана разговорилась с попутчиком по купе — молодым человеком по имени Зариф. Оказалось, что он знает историю спасения Жуманиёза Хаитова украинской женщиной. Настолько эта история была популярна, многие прочитали ее в интернете и печатных изданиях.

Но и на этом удивительная история не заканчивается. Еще через год Оксана Клочко поехала в Израиль и встретилась с Леонидом Ветштейном. Тоже с приключениями: они договорились о времени и месте встречи в Иерусалиме, но Леонид завернул не там и заблудился.

Туристическая группа с Оксаной тоже свернула не там, где надо. В итоге они встретились в каком-то переулке и стали спрашивать друг у друга, как проехать к месту встречи, вдруг осознав, что это они и должны встретиться.

Все участники этого рассказа до сих пор дружат в соцсетях и часто вспоминают подробности объединившей их истории о героях Великой Отечественной войны.