Эхо прошлого. Как история двух героев ВОВ в наши дни связала жителей Узбекистана, Украины и Израиля

Мама, подарившая жизнь во второй раз.
Начало истории берет в 1943 году, когда в украинском селе Верхний Токмак Запорожской области шел бой. Немцы преследовали бойца Жуманиёза Хаитова. Жительница села Ефросинья Панченко отважилась спрятать его у себя — в печке. Фашисты обыскали дом, но бойца не нашли, иначе расстреляли бы и его, и спасительницу.
Война закончилась, и Жуманиёз Хаитов вернулся на родину — в узбекский кишлак Дебаланд в Нуратинском районе Навоийской области. Грудь его украшали боевые награды, среди них — орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». Все родственники, соседи, друзья-однополчане знали историю спасения Жуманиёза и вместе с ним благодарили далекую украинскую женщину.
Через 40 лет после войны Хаитова разыскали юные следопыты из села Верхний Токмак и пригласили его в гости. И он поехал, чтобы поклониться могиле Ефросиньи Тимофеевны. Его спасительница ушла из жизни в 1971 году.
Жители села тепло встретили героя и вместе отметили День Победы, а потом приглашали его снова и снова. Жуманиёз Хаитов посещал место спасения десять раз. Дома у него висел портрет его спасительницы, и все соседи знали, что Ефросинья Тимофеевна была ему как вторая мама, подарившая жизнь.
С приветом из Израиля.
История стала известной не только в Дебаланде, но и во всей Навоийской области. В 2005 году директор Навоийского горно-металлургического комбината отправил вместе с Жуманиёзом Хаитовым на очередную встречу журналиста навоийской газеты и писателя Леонида Ветштейна.
Леонид снял фильм о поездке и опубликовал очерк о ней. Он своими глазами видел, как популярен был в селе боец-узбекистанец, как все жители приглашали его в гости.
Ветштейн переехал в Израиль, но продолжает публиковать статьи и книги о своих многочисленных встречах, в том числе и с ветеранами Великой Отечественной войны.
В 2007 году герой войны Жуманиёз Хаитов умер. Однако память о нем и его истории продолжает жить в очерке Леонида Ветштейна. Благодаря писателю о нем прочитали многие узбекистанцы и жители зарубежья.
Связующие нити.
Однако история на этом не закончилась.
Житель Ферганы Камиль Уринбаев, увлекающийся кулинарией, публиковал в соцсетях рецепты плова, конечно же, ферганского. Его единомышленница Оксана Клочко, проживающая на улице Ферганской в украинском Днепропетровске, неожиданно узнала, что есть ферганский плов и решила его приготовить.
В поиске рецепта она наткнулась на страницу Камиля, они стали переписываться, подружились. Обсуждали не только кулинарию, но и разные события, в том числе и статью о спасении узбекского бойца украинской женщиной.
Весной 2011 года в процессе обсуждения родились идеи — накормить ветеранов и знакомых в честь Дня Победы ферганским пловом, а также навестить могилы участников истории спасения.
Причем Камиль Уринбаев отправился навещать могилу Жуманиёза Хаитова на велосипеде. Он проехал 700 километров из Долины в Навоийскую область. Оксана Клочко навестила могилу Ефросиньи Панченко.
Подробности поездки затем обсуждались на кулинарных сайтах ташкентских блогеров Рифата Ирмухамедова и Лилии Николенко. Заочно все познакомились с Оксаной и начали активно общаться.
Как тесен мир.
А через полтора года Оксана Клочко приехала в Узбекистан и встретилась со всеми виртуальными друзьями, в первую очередь, конечно, с Камилем. Они сидели за дастарханом и кушали тот самый ферганский плов.
После Ферганы Оксана с мужем приехали в столицу Узбекистана и пообщалась с ташкентскими друзьями-кулинарами. Дальше их путь лежал в Бухару. В поезде Оксана разговорилась с попутчиком по купе — молодым человеком по имени Зариф. Оказалось, что он знает историю спасения Жуманиёза Хаитова украинской женщиной. Настолько эта история была популярна, многие прочитали ее в интернете и печатных изданиях.
Но и на этом удивительная история не заканчивается. Еще через год Оксана Клочко поехала в Израиль и встретилась с Леонидом Ветштейном. Тоже с приключениями: они договорились о времени и месте встречи в Иерусалиме, но Леонид завернул не там и заблудился.
Туристическая группа с Оксаной тоже свернула не там, где надо. В итоге они встретились в каком-то переулке и стали спрашивать друг у друга, как проехать к месту встречи, вдруг осознав, что это они и должны встретиться.
Все участники этого рассказа до сих пор дружат в соцсетях и часто вспоминают подробности объединившей их истории о героях Великой Отечественной войны.