Главные новости за 8 мая

В Минске 9 Мая пройдет более 25 праздничных мероприятий. Главной площадкой станет территория у Дворца спорта. На сцене выступят известные белорусские артисты, коллективы художественной самодеятельности. Концертная программа начнется в 13.00 и завершится в 23.00. Здесь также развернется ярмарка. Еще одна интересная локация — зеленая зона в районе пр. Победителей и пр. Машерова. Для гостей организуют интерактивные развлечения, игры. Будет воссоздан Минск послевоенный, партизанский, военно-полевой лагерь. Можно будет угоститься блюдами полевой кухни — солдатской кашей и чаем. Гулянья развернутся и в музейно-парковом комплексе «Победа». Программа подготовлена совместно с Министерством обороны. Здесь представят вооружение, военную технику, предложат поучаствовать в спортивных активностях, послушать музыкальные композиции. Тематические площадки будут в каждом районе. В 23.00 можно будет понаблюдать праздничный салют в шести точках города, в их числе парк Я. Купалы, «Чижовка-Арена», парк им. Уго Чавеса, Национальная библиотека и парк им. Павлова. В Минской области также состоится насыщенная праздничная программа, в которой запланированы автопробеги, чествование ветеранов, просмотры военных кинофильмов, концерты и многое другое.