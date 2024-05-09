Главные новости за 8 мая

ВЧЕРА.
Лукашенко о значении ЕАЭС: не всем в одиночку удалось бы сохранить свой суверенитет.
«Если забудем это, обязательно будем воевать». Как Лукашенко призывает защищать будущее наших народов.
Лидеры стран ЕАЭС поручили начать переговоры с Монголией о заключении временного торгового соглашения.
В ЕАЭС на 2024 год предусмотрено 1,8 млрд российских рублей на поддержку промышленной кооперации.
Генпрокуратура: Беларусь пострадала в ВОВ намного больше, чем это считалось ранее.
Головченко: государству нужно сделать все, чтобы на нашу землю вновь не пришла война.
«Нет нерешаемых вопросов». Кочанова о работе с обращениями граждан.
День Победы, значение истории, уроки Украины. Вольфович встретился с кадетами в Борисовском районе.
Акция «Свеча памяти» проходит в МИД Беларуси и во всех белорусских загранучреждениях.
Томаш Шмидт: польские власти ведут себя ненормально.
Дети Донбасса, которые получили минно-взрывные ранения, приехали на оздоровление в Беларусь.
Традиционные коллекции и новинки. Ботанический сад открыл летний сезон.
Проект БЕЛТА — «Цитадели мужества». Любань.
Белорусские силачи установили мировые рекорды в честь Дня Победы.
Бардановская и Климова завоевали олимпийскую лицензию в гребле на каноэ.
СЕГОДНЯ
В Беларуси пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы.
В Минске 9 Мая пройдет более 25 праздничных мероприятий. Главной площадкой станет территория у Дворца спорта. На сцене выступят известные белорусские артисты, коллективы художественной самодеятельности. Концертная программа начнется в 13.00 и завершится в 23.00. Здесь также развернется ярмарка. Еще одна интересная локация — зеленая зона в районе пр. Победителей и пр. Машерова. Для гостей организуют интерактивные развлечения, игры. Будет воссоздан Минск послевоенный, партизанский, военно-полевой лагерь. Можно будет угоститься блюдами полевой кухни — солдатской кашей и чаем. Гулянья развернутся и в музейно-парковом комплексе «Победа». Программа подготовлена совместно с Министерством обороны. Здесь представят вооружение, военную технику, предложат поучаствовать в спортивных активностях, послушать музыкальные композиции. Тематические площадки будут в каждом районе. В 23.00 можно будет понаблюдать праздничный салют в шести точках города, в их числе парк Я. Купалы, «Чижовка-Арена», парк им. Уго Чавеса, Национальная библиотека и парк им. Павлова. В Минской области также состоится насыщенная праздничная программа, в которой запланированы автопробеги, чествование ветеранов, просмотры военных кинофильмов, концерты и многое другое.
Государственные музеи 9 Мая можно будет посетить бесплатно. В этот день пройдет республиканское культурно-патриотическое мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто». Посетить бесплатно можно будет постоянные и временные экспозиции (за исключением коммерческих выставок). Бесплатным будет и экскурсионное сопровождение.
В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоятся мероприятия, посвященные Дню Победы. Посетителей ждет интерактивная программа «Солдаты неба». Также будет работать тематическая фотозона с амуницией и оружием, книжная выставка «Победа! Помним и гордимся».
Военно-исторический комплекс «Старая граница», филиал Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, подготовил ко Дню Победы праздничную программу. Традиционно музей организовал пространство «Музей для детей». Это игровая и творческая зона для детей, в которой юных посетителей ожидают игры «Угадай предмет» и «Музейный дешифратор», мастер-классы «Голубь мира» в технике оригами, тематические открытки «День Победы», зона тематических раскрасок и рисунков «Нарисуем Победу вместе». Также состоится онлайн-викторина «Освобождение Беларуси». За наибольшее количество правильных ответов участник получит памятный приз от музея.
В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 9 и 10 мая пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. «Минсктранс» в эти дни организует работу пригородного экспрессного автобусного маршрута № 948Э «Минск — Линия Сталина» с выполнением отправлений от остановочных пунктов «ДС Кунцевщина», «ст.м. Каменная Горка».
Ко Дню Победы «Белпочта» в выделенных объектах почтовой связи проведет акцию «Отправь весточку ветерану». Каждый желающий сможет приобрести простые почтовые карточки и бесплатно отправить их адресатам по всей стране. Список отделений почтовой связи, где будет проходить акция, можно посмотреть на сайте «Белпочты».
Патриотический сплав на байдарках, приуроченный к 80-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, впервые пройдет в Гродно в рамках республиканской акции «Беларусь помнит». Шествие на байдарках пройдет по двум водным маршрутам: Гродно — агрогородок Гожа (его протяженность составит 20 км), на реках Неман и Осташанка в районе Августовского канала неподалеку от шлюза «Немново» (9 км). Принять участие в сплавах приглашают всех желающих.
В День Победы БРСМ даст старт республиканскому проекту «Беларусь: до и после».
Белорусский государственный академический заслуженный хореографический ансамбль «Хорошки» представит в Гомеле на сцене Городского центра культуры праздничный концерт «Память сердца». Концерт пройдет под живую музыку в сопровождении вокально-оркестровой группы ансамбля «Хорошки».
В Музее истории белорусского кино, филиале Национального исторического музея Республики Беларусь, откроется часть экспозиции, посвященная первым шагам становления белорусского кинематографа. Первая часть экспозиции раскрывает тему зарождения, особенностей развития белорусского кино, начиная от первых кинопоказов на территории Беларуси до периода работы военных кинохроникеров в годы Великой Отечественной войны. В экспозиционном пространстве представлены документы первых лет работы «Белгоскино», уникальные плакаты к отечественным фильмам 1920−1930-х годов, фотографии со съемок фильмов, киноаппаратура, кадры военной кинохроники.
ЗАВТРА
Международный день аргании — уникального дерева, произрастающего в южных районах Марокко.
135 лет назад родился Каценбоген Соломон Захарович, белорусский философ, социолог, профессор (1921). В 1914 году окончил Киевский коммерческий институт, в 1917 году — Петербургский психоневрологический университет. В 1917—1920 годах работал в Наркомате социального обеспечения Литовско-Белорусской ССР, был заместителем народного комиссара просвещения БССР. С 1921 года — в БГУ: профессор, заместитель ректора, декан факультета общественных наук. В 1924 году в Германии изучал новейшую философию и социологию, работал в музеях первобытной культуры. С 1925 года — в Саратовском университете (в 1928—1932 годах — ректор). С 1932 года — проректор Свердловского педагогического университета. Автор научных исследований в области диалектологического и исторического материализма, социологии, истории первобытной культуры. Умер в 1946 году.
115 лет назад родился Ерофеев Борис Васильевич, белорусский ученый в области физикохимии, член-корреспондент (1940), академик НАН Беларуси (1947), доктор химических наук (1940), профессор (1941), заслуженный деятель науки Беларуси (1979). В 1930 году окончил Московский университет. С 1939 года — в АН Беларуси: в 1939—1941 и 1952−1958 годах — директор Института химии, в 1959—1965 годах — директор Института физико-органической химии. В 1942—1950 годах — заведующий лабораторией, заместитель начальника Всесоюзного института авиационных материалов, одновременно в 1944—1948 годах — директор института химии АН Беларуси. С 1950 года — член Президиума, в 1953—1956 годах — вице-президент АН Беларуси, одновременно в 1951—1965 годах — заведующий кафедрой БГУ. Лауреат Государственной премии СССР (1946). Умер в 1995 году.
105 лет назад родился Белл Даниел, американский ученый-социолог, основатель теории постиндустриального (информационного) общества. Умер в 2011 году.
105 лет назад родилась Алешина Тамара Ивановна, российская артистка театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Фронтовые подруги», «Морской батальон», «Небесный тихоход». Умерла в 1999 году.
90 лет назад родился Лукашевич Николай Антонович, белорусский математик, доктор физико-математических наук (1972), профессор (1974), заслуженный деятель науки Беларуси (1999). В 1957 году окончил БГУ, где и работал (в 1972—1993 годах — заведующий кафедрой). Автор научных работ в области качественной и аналитической теории дифференциальных уравнений (проблемы центра-фокуса, изохронности, вопросы интегрируемости), по проблемам однозначности решений нелинейных систем, исследованиям нелинейных уравнений Пенлеве. Умер в 2007 году.
90 лет назад родилась Беганская Галина Александровна, белорусский архитектор, заслуженный архитектор Беларуси (1976). В 1958 году окончила БПИ. В 1958—1989 годах работала в БелНИИгипросельстрое (с 1970 года — руководитель мастерской). Среди работ: конно-спортивная школа в д. Ратомка Минского района, жилые дома, гостиница, Дом культуры в д. Ленино Горецкого района и др.
90 лет назад родился Бакштаев Леонид Георгиевич, актер театра и кино, народный артист Украины. Снимался в фильмах «Бумбараш», «Аты-баты, шли солдаты», «Убить шакала» и др. Умер в 1995 году.
80 лет назад родился Ивко Валентин Сергеевич, белорусский тренер (борьба греко-римская), заслуженный тренер Беларуси (1984). Судья всесоюзной (1986) и международной (1999) категорий. В 1969 году окончил Белорусский институт физической культуры. В 1992—1994 годах — главный тренер сборной команды Беларуси по греко-римской борьбе. В 1993—1995 годах — заведующий кафедрой борьбы, тяжелой атлетики и бокса АФВиС. Подготовил 87 мастеров спорта СССР и 5 мастеров спорта Беларуси, среди которых 17 победителей и призеров всесоюзных и международных соревнований. Автор книг «Борьба спортивная», «История греко-римской борьбы в Республике Беларусь», 53 научных работ.
75 лет назад родился Друкт Александр Анатольевич, белорусский музыковед, композитор, кандидат искусствоведения (1978). В 1972 году окончил Белорусскую консерваторию, преподавал в ней. Среди музыкальных произведений: «Звоны» и «Веснянка» для оркестра народных инструментов, квинтет, «Шаловливые частушки» и др. Умер в 1990 году.