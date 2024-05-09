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В Беларуси празднуют 9 Мая. Где посмотреть салют в Минске

В Беларуси 9 мая традиционно отмечают День Победы. Сегодня по всей стране запланированы праздничные мероприятия — только Минске их более 25.

Источник: OL

Главные гуляния в День Победы в белорусской столице развернутся у Дворца спорта. Концертная программа там начнется в 13:00 и завершится в 23:00.

Праздничные площадки организуют в каждом районе города, в том числе в музейно-парковом комплексе «Победа».

В милиции рассказали, можно ли пройти с собакой на праздничные гуляния 9 Мая.

Парада в этом году на День Победы не будет. Его проведут в День Независимости, который приурочат к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Кульминацией праздника станет салют — он запланирован на 23:00, в Минске его можно наблюдать в шести точках: на набережной в парке Дрозды, в парке Янки Купалы, возле комплекса «Чижовка-Арена», в парке им. Уго Чавеса, возле Национальной библиотеки и в парке им. Павлова.