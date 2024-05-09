В Беларуси празднуют 9 Мая. Где посмотреть салют в Минске

Главные гуляния в День Победы в белорусской столице развернутся у Дворца спорта. Концертная программа там начнется в 13:00 и завершится в 23:00.
Праздничные площадки организуют в каждом районе города, в том числе в музейно-парковом комплексе «Победа».
В милиции рассказали, можно ли пройти с собакой на праздничные гуляния 9 Мая.
Парада в этом году на День Победы не будет. Его проведут в День Независимости, который приурочат к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Кульминацией праздника станет салют — он запланирован на 23:00, в Минске его можно наблюдать в шести точках: на набережной в парке Дрозды, в парке Янки Купалы, возле комплекса «Чижовка-Арена», в парке им. Уго Чавеса, возле Национальной библиотеки и в парке им. Павлова.