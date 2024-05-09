В Беларуси празднуют 9 Мая. Где посмотреть салют в Минске

Кульминацией праздника станет салют — он запланирован на 23:00, в Минске его можно наблюдать в шести точках: на набережной в парке Дрозды, в парке Янки Купалы, возле комплекса «Чижовка-Арена», в парке им. Уго Чавеса, возле Национальной библиотеки и в парке им. Павлова.