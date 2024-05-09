Грузия с 1 июня изменит условия въезда для туристов

Особое внимание к этому требованию должны уделить путешественники, планирующие свои поездки и перелеты самостоятельно.
По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), полис на 10 суток можно приобрести за 1,5 — 3 тысячи рублей (около 7 232 — 14 460 тенге). Этого достаточно, чтобы в случае возникновения проблем со здоровьем компенсировать затраты на амбулаторное лечение в размере до пяти тысяч долларов.
Также в пакет страховых услуг должно входить покрытие расходов на стационарное лечение в сумме до 30 тысяч долларов.
Попытка въезда в Грузию без медицинского страхового полиса повлечет за собой штраф в размере 300 лари (около 50 тысяч тенге). Если его своевременно не оплатить, накладывают дополнительные штрафные санкции в 600 лари (около 100 тысяч тенге). Кроме того, если штраф не будет погашен в течение месяца, придется заплатить 900 лари, то есть около 148 тысяч тенге.
Оформить полис страхования лучше не позже, чем за пять дней до поездки. Это позволит максимально застраховаться от проблем на границе с Грузией.
Недавно стало известно, что доходы Грузии от туризма превысили доковидный показатель. В январе — марте страну посетили свыше 930 тысяч туристов. Значение на 11 процентов превышает прошлогодний показатель.