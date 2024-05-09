Грузия с 1 июня изменит условия въезда для туристов

Попытка въезда в Грузию без медицинского страхового полиса повлечет за собой штраф в размере 300 лари (около 50 тысяч тенге). Если его своевременно не оплатить, накладывают дополнительные штрафные санкции в 600 лари (около 100 тысяч тенге). Кроме того, если штраф не будет погашен в течение месяца, придется заплатить 900 лари, то есть около 148 тысяч тенге.