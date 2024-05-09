В Башкирии названа лучшая медсестра года.

В Башкирии подвели итоги республиканского профессионального конкурса «Лучшая медицинская сестра процедурного и прививочного кабинетов 2024 года». Как передает минздрав РБ, его победительницей признана медсестра РКБ им. Куватова Кристина Мухаметова.