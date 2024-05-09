В Башкирии названа лучшая медсестра года.

В Башкирии подвели итоги республиканского профессионального конкурса «Лучшая медицинская сестра процедурного и прививочного кабинетов 2024 года». Как передает минздрав РБ, его победительницей признана медсестра РКБ им. Куватова Кристина Мухаметова.
Обладательницей второго места стала участница от стерлитамакской больницы № 1 Сария Каримова, а замкнула тройку лидеров Надежда Мурзакова из Белебеевской ЦРБ.
Лучшей в номинации «За верность профессии» оказалась представительница Белебеевской больницы Надежда Туймукова, которая трудится процедурной медсестрой вот уже 42 года.
Всего же в конкурсе, организованном Ассоциацией медсестер РБ при поддержке регионального минздрава и профсоюза работников здравоохранения, принимало участие 1087 претенденток.