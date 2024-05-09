Хлеб из липы и каторжная работа с 5 утра. Омская труженица тыла рассказала о страшном военном детстве

«Через какое-то время на работе мужа освободилась квартира, — продолжает Нина Филипповна. — Я говорю: “Давай туда перетащим сундук, чтобы не заняли”. Перетащили, ни про какие ордера на жильё я не знала. На следующий день мужа вызывает его начальник, спрашивает, что это такое. А Коля у меня очень скромный, культурный человек был. Вечером рассказывает: “Представляешь, как я краснел? Сказал, что это всё ты по своей неграмотности”. Очень переживал. А наутро нас вызвал начальник, пошутил немного над Колей, но потом говорит: “Пропишут семью и живите на здоровье. До следующей квартиры”. Вот в этой квартире мы так и жили. Она была в трёх шагах от колонии № 3. Я подумала: как удобно. Даже не знала, что это за предприятие такое. Просто пришла к ним и сказала, что хочу работать. Они посмотрели: человек с курсами в Москве, почему бы не взять. В АТК на меня обиделись, уговаривали остасться. Но у меня дети, мне надо о них думать. А тут дом рядом. Так я пришла в ИК-3, где проработала 30 лет. Было и тяжело временами, и боязно. Вот идёшь по зоне, а тут заключённые работают. И не знаешь, что у него на уме. Я была старшим бухгалтером, отвечала за материальные ценности, вела большой склад. В те времена в нашей колонии были большие промышленные масштабы. Делали запчасти для комбайна и отправляли в Красноярск. Тогда наша колония была на хорошем счету и в большом почёте».