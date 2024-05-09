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Особый противопожарный режим введен еще в десяти районах Иркутской области

С 8 мая особый противопожарный режим установлен еще в десяти муниципальных образованиях Иркутской области.

Источник: Соцсети

Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя регионального правительства Руслан Ситников. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Особый противопожарный режим будет действовать до 24 июня 2024 года на территории города Братска, Братского, Жигаловского, Казачинско-Ленского, Киренского, Нижнеилимского, Тайшетского районов, города Усть-Илимска, Усть-Илимского и Усть-Кутского районов.

На период действия особого противопожарного режима гражданам запрещается посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности. Также вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора и приготовление пищи на открытом огне. Кроме того, вступают в силу ограничения охоты и рыбалки в лесных угодьях.

Особый противопожарный режим вводится в связи с повышением пожарной опасности в регионе.

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