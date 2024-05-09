Особый противопожарный режим введен еще в десяти районах Иркутской области

На период действия особого противопожарного режима гражданам запрещается посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности. Также вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора и приготовление пищи на открытом огне. Кроме того, вступают в силу ограничения охоты и рыбалки в лесных угодьях.