1. Причины массового бегства молдавских судей из системы: Боятся потерять пенсии 30 тысяч леев в месяц — проверки проходят не все.
2. Гражданка Украины лишилась в аэропорту Кишинева более 30 тысяч долларов: Ей пришлось лететь в Египет без денег.
3. День Победы в Кишиневе: ПОЛНАЯ программа мероприятий в столице 9 мая.
4. За НАШУ Победу: Если бы поднялись все молдавские ветераны, освобождавшие СССР и европейские страны от фашизма, о Дне Европы в Кишиневе можно было бы забыть — власти побоялись бы «небесного десанта».
5. Фальсификация истории в Молдове выглядит примитивно: «Тот, кто сегодня отказывается быть наследником победителей, тот автоматически переводит самого себя в категорию наследника проигравших».