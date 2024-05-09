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Главные новости в Молдове 9 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 9 мая 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

1. Причины массового бегства молдавских судей из системы: Боятся потерять пенсии 30 тысяч леев в месяц — проверки проходят не все.

2. Гражданка Украины лишилась в аэропорту Кишинева более 30 тысяч долларов: Ей пришлось лететь в Египет без денег.

3. День Победы в Кишиневе: ПОЛНАЯ программа мероприятий в столице 9 мая.

4. За НАШУ Победу: Если бы поднялись все молдавские ветераны, освобождавшие СССР и европейские страны от фашизма, о Дне Европы в Кишиневе можно было бы забыть — власти побоялись бы «небесного десанта».

5. Фальсификация истории в Молдове выглядит примитивно: «Тот, кто сегодня отказывается быть наследником победителей, тот автоматически переводит самого себя в категорию наследника проигравших».