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В Башкирии начались усиленные рейды на дорогах

В Башкирии водителей предупредили об усиленных рейдах на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии начались рейды на республиканских дорогах. О них напомнили в пресс-службе ГИБДД. Массовые проверки водителей запланированы на все предстоящие длинные выходные — с 9 по 12 мая.

— Сотрудники ДПС во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции, а также другими службами ОВД будут обеспечивать безопасность дорожного движения, — рассказали в Госавтоинспекции.

Традиционно сотрудники ГИБДД будут обращать внимание на правила перевозки детей, состояние водителей, выявлять нетрезвых за рулем, а также грубых нарушителей ПДД.