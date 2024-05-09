Корм или мясо: чем лучше кормить собаку, выяснили ученые

Спустя 29 день эксперты взяли у собак различные анализы, так и выяснились различия в составе фекальной микробиоты и метаболитов в сыворотке крови у двух групп питомцев. У тех, кто ел сырое мясо, было значительно больше фекальных противовоспалительных маркеров (IgA, IgG и IAP) по сравнению с теми, кто питался сухим кормом. Но вот системные маркеры воспаления, в том числе сывороточный С-реактивный белок (CRP), галектин, у животных из обеих групп были одинаковыми.