Корм или мясо: чем лучше кормить собаку, выяснили ученые

Традиционно считается, что между кормом и сырым мясом владельцу питомца лучше выбрать первое, поскольку бактерии во втором могут привести к серьезным заболеваниям.
Однако все не так однозначно.
Для нового исследования ученые отобрали 55 взрослых собак, масса тела которых составляла более 9 кг. 27 из них более года питались сухим кормом, 28 — мясом, пишет ferra.ru. При этом количество белка, который получали задействованные в эксперименте животные, было примерно равным в обоих случаях.
Спустя 29 день эксперты взяли у собак различные анализы, так и выяснились различия в составе фекальной микробиоты и метаболитов в сыворотке крови у двух групп питомцев. У тех, кто ел сырое мясо, было значительно больше фекальных противовоспалительных маркеров (IgA, IgG и IAP) по сравнению с теми, кто питался сухим кормом. Но вот системные маркеры воспаления, в том числе сывороточный С-реактивный белок (CRP), галектин, у животных из обеих групп были одинаковыми.
Авторы исследования сочли, что более высокий уровень фекальных противовоспалительных маркеров может указывать на улучшение гомеостаза желудочно-кишечного тракта, работы иммунной системы, переваримости корма.
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