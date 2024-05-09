Вероятность новых пожаров сохраняется в Братском районе из-за сильного ветра

«В связи со сложившейся ситуацией, учитывая то, что часть возгораний 6 мая произошли в результате короткого замыкания в системе энергоснабжения дачных посёлков, комиссией по чрезвычайным ситуациям при губернаторе Иркутской области рекомендовано решение о превентивном отключении электроэнергии в СНТ Братска и Братского района. Как только погода придёт в норму, подача электричества в СНТ будет возобновлена», — написал в тг-канале (18+) мэр Братска Сергей Серебренников.