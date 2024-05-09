Вероятность новых пожаров сохраняется в Братском районе из-за сильного ветра

Неблагоприятные метеорологические условия вновь складываются в Братском районе. 9 мая порывы ветра могут достигнуть 17−22 м/с. В связи с этим велика вероятность новых пожаров. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
«В связи со сложившейся ситуацией, учитывая то, что часть возгораний 6 мая произошли в результате короткого замыкания в системе энергоснабжения дачных посёлков, комиссией по чрезвычайным ситуациям при губернаторе Иркутской области рекомендовано решение о превентивном отключении электроэнергии в СНТ Братска и Братского района. Как только погода придёт в норму, подача электричества в СНТ будет возобновлена», — написал в тг-канале (18+) мэр Братска Сергей Серебренников.
Напомним, что 6 и 7 мая на территории Братского района и Братска произошёл ряд пожаров в садово-огороднических кооперативах. Этому поспособствовали шквальный ветер, тёплая сухая погода и человеческий фактор. В результате пожаров в Вихоревке погибли два человека, серьезно пострадала женщина.