В Хабаровске инспекторы будут ловить пьяных водителей на праздниках

Рейдовые мероприятия пройдут сегодня, в День Победы, а также в последующие праздничные дни. На дорогах краевой столицы усилят патрули, которые будут выявлять водителей, севших за руль в нетрезвом виде.
Как напомнили в ГИБДД, водителям запрещено управлять машиной в пьяном, болезненном и утомленном состоянии, а также под воздействием лекарств, подавляющих реакцию и внимание. Кроме того, нельзя передавать авто в пользование лицам, которые перебрали с алкоголем и неспособны обеспечить безопасную езду.
Любителей кататься под алкоголем, которых выявят в ходе рейдов, ждёт серьёзное наказание. За первое правонарушение грозит лишение прав до двух лет и штраф до 30 тысячи рублей. Если гражданин, уже подвергнутый административному наказанию, повторно сядет пьяным за руль, против него возбудят уголовное дело.