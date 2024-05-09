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В Хабаровске инспекторы будут ловить пьяных водителей на праздниках

До конца майских выходных в Хабаровске будут активнее отлавливать пьяных водителей. Об этом предупредили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Рейдовые мероприятия пройдут сегодня, в День Победы, а также в последующие праздничные дни. На дорогах краевой столицы усилят патрули, которые будут выявлять водителей, севших за руль в нетрезвом виде.

Как напомнили в ГИБДД, водителям запрещено управлять машиной в пьяном, болезненном и утомленном состоянии, а также под воздействием лекарств, подавляющих реакцию и внимание. Кроме того, нельзя передавать авто в пользование лицам, которые перебрали с алкоголем и неспособны обеспечить безопасную езду.

Любителей кататься под алкоголем, которых выявят в ходе рейдов, ждёт серьёзное наказание. За первое правонарушение грозит лишение прав до двух лет и штраф до 30 тысячи рублей. Если гражданин, уже подвергнутый административному наказанию, повторно сядет пьяным за руль, против него возбудят уголовное дело.

ГИБДД