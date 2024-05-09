В Хабаровске инспекторы будут ловить пьяных водителей на праздниках

Как напомнили в ГИБДД, водителям запрещено управлять машиной в пьяном, болезненном и утомленном состоянии, а также под воздействием лекарств, подавляющих реакцию и внимание. Кроме того, нельзя передавать авто в пользование лицам, которые перебрали с алкоголем и неспособны обеспечить безопасную езду.