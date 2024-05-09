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Потомок графа Муравьева-Амурского прибыл в Хабаровск

Василий Муравьев-Амурский приезжает уже в шестой раз.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровск накануне прибыл Василий Муравьев-Амурский — потомок графа Муравьева-Амурского. Он приезжает в краевую столицу уже в шестой раз, в этот раз он решил отпраздновать здесь День Победы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

— Для единственного потомка генерал-губернатора Восточной Сибири в Хабаровском краевом музее имени Гродекова была организована специальная экскурсия. Визит продолжился торжественной церемонией возложения цветов к памятнику Николаю Муравьеву-Амурскому, — рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

Сегодня, 9 мая, Василий Сергеевич стал зрителем военного парада, который посвятили 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В прошлом году Василий Муравьев-Амурский также приезжал в Хабаровск. В аэропорту он встретился с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.

история