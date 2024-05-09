Потомок графа Муравьева-Амурского прибыл в Хабаровск

В Хабаровск накануне прибыл Василий Муравьев-Амурский — потомок графа Муравьева-Амурского. Он приезжает в краевую столицу уже в шестой раз, в этот раз он решил отпраздновать здесь День Победы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".