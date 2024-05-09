Казахстанскую одежду представили на выставке в США

Показ прошел в доме 28-го президента Соединённых Штатов Вудро Вильсона, здесь же представили творения модельеров из 30 стран, включая Францию, Китай и Саудовскую Аравию. Казахстан — единственный представитель Центральной Азии..
Организаторы и посетители высоко оценили работу нашей соотечественницы, отметив как искусно автор совместила казахский национальный колорит с современным деловым стилем..
«Прекрасный экспонат из Казахстана. Это традиционный чапан с брюками. Видите эту красивую брошь и ремень с отделкой из бисера. Внешняя часть сделана из бархата, внутренний подклад из шелка».