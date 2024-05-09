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Казахстанскую одежду представили на выставке в США

Работу казахстанского дизайнера представили на международной выставке модной одежды в столице США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на «24KZ».

Источник: flectone.ru

Показ прошел в доме 28-го президента Соединённых Штатов Вудро Вильсона, здесь же представили творения модельеров из 30 стран, включая Францию, Китай и Саудовскую Аравию. Казахстан — единственный представитель Центральной Азии..

Организаторы и посетители высоко оценили работу нашей соотечественницы, отметив как искусно автор совместила казахский национальный колорит с современным деловым стилем..

«Прекрасный экспонат из Казахстана. Это традиционный чапан с брюками. Видите эту красивую брошь и ремень с отделкой из бисера. Внешняя часть сделана из бархата, внутренний подклад из шелка».

отмечает исполнительный директор музея Элизабет Карчер.