Белорусы рассказали, как обычно проводят 9 Мая

Соцопрос: большинство белорусов испытывают гордость за народ, когда слышат о ВОВ Респондентам предлагалось ответить на вопрос: как вы обычно проводите 9 Мая? Почти каждый второй из опрошенных (46,6%) смотрит в этот день трансляцию парада по телевизору или в интернете, предпочитают прогулки по праздничному городу и посещение салюта 42% населения. Вспоминают родных, участвовавших в боевых действиях, 30,3% респондентов. Указали, что собираются в семейном кругу для почтения памяти 29% респондентов. Исторические места (памятники, музеи) в этот день посещают 25,9% граждан страны.