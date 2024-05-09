Белорусы рассказали, как обычно проводят 9 Мая

С целью изучения мнения жителей Республики Беларусь о Великой Отечественной войне Институтом социологии Национальной академии наук в первом квартале 2024 года был проведен опрос общественного мнения. Объем выборочной совокупности — 900 респондентов. Замер проводился во всех областных городах и г. Минске, отдельных районных городах и сельских населенных пунктах.
Соцопрос: большинство белорусов испытывают гордость за народ, когда слышат о ВОВ Респондентам предлагалось ответить на вопрос: как вы обычно проводите 9 Мая? Почти каждый второй из опрошенных (46,6%) смотрит в этот день трансляцию парада по телевизору или в интернете, предпочитают прогулки по праздничному городу и посещение салюта 42% населения. Вспоминают родных, участвовавших в боевых действиях, 30,3% респондентов. Указали, что собираются в семейном кругу для почтения памяти 29% респондентов. Исторические места (памятники, музеи) в этот день посещают 25,9% граждан страны.
«Это абсолютно значимый день для каждого белоруса, — отметил Александр Посталовский. — Респонденты с большим интересом откликнулись принять участие в опросе. Практически не было отказов. В том числе это отражается и в тех показателях, которые мы видим. День Победы — действительно значимое событие для граждан нашей страны».