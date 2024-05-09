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После 9 мая на Омскую область обрушатся крупный град и сильный ветер

Погода начнет портиться во второй половине дня.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 83% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

В Омской области синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды 9 мая, которое сохранится в ночь на 10 мая. Ближе к вечеру регион накроют грозы, крупный град и ливни.

Днем 9 мая воздух прогреется до +21…+26 градусов. Местами регион накроет гроза, возможен крупный град. В некоторых районах области пройдут сильные дожди. Порывы ветра могут достигать 25 м/с.

Ночью 10 мая температура воздуха составит +8…+13 градусов, местами столбик термометра опустится до +3 градусов. В отдельных районах сохранятся грозы и сильные дожди. Ветер стихнет до 15−20 м/с.

Днем погода начнет улучшаться. Так, температура ожидается в пределах +13…+18 градусов. Без существенных осадков, а порывы ветра 8−13 м/с.