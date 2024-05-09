Сбивает с ног и отменяет праздники: как сильнейший ветер меняет планы жителей Иркутской области на 9 мая

Впрочем, разбушевавшийся ветер нельзя назвать неожиданным. Синоптики рассказывали о том, что 9 мая по области порывы ветра могут достигать 20−25 м/c, а также стоит готовиться к снегу и дождю. В МЧС Иркутской области напомнили, что с 9 по 11 мая повышена опасность возникновения пожаров до высокого и чрезвычайного уровней.