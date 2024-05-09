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Сбивает с ног и отменяет праздники: как сильнейший ветер меняет планы жителей Иркутской области на 9 мая

Иркутск атаковал сильнейший ветер, сбивающий с ног.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 83% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Накануне жители Иркутской области могли порадоваться теплу и с нетерпением ждать наступление торжеств, посвященных празднованию Дня Победы. Однако у беспощадной погоды в Приангарье свои планы, и город внезапно накрыл сильнейший ветер, сбивающий с ног.

Все бы ничего, только 9 мая — день концертов и различных мероприятий на улицах города, которые теперь начали отменять в разных уголках Приангарья. Такие новости, например, пришли из Усолья-Сибирского.

-Дневная программа праздника в городе на сегодня отменена, это связано в том числе и с тем, что участвовать планируют в основном школьники. Также отмена касается акции «Рекорд Победы» и тематических площадок, — рассказал глава Усолья-Сибирского.

Следом новости об отмене мероприятий пришли из Черемхово.

— С сожалением сообщаю, что праздничный концерт на Александровской площади и работа интерактивных площадок отменены, — сообщил глава города.

Впрочем, разбушевавшийся ветер нельзя назвать неожиданным. Синоптики рассказывали о том, что 9 мая по области порывы ветра могут достигать 20−25 м/c, а также стоит готовиться к снегу и дождю. В МЧС Иркутской области напомнили, что с 9 по 11 мая повышена опасность возникновения пожаров до высокого и чрезвычайного уровней.

Тем не менее, Парад Победы в Иркутске все же прошел без происшествий, а вечерние мероприятия в области несмотря на бушующуий ветер все еще не отменены.