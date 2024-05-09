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«Я так вижу». В Ташкенте открылась выставка Виктора Апухтина

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Выставка художника Виктора Апухтина «Я так вижу» на днях открылась в столичном Доме-музее Урала Тансыкбаева, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На церемонии открытия выступили коллеги художника — академики живописи Владимир Бурмакин, Александр Тюрин, Баходыр Джалалов. Каждый из них отметил, что творчество Виктора Апухтина «как отдельная жемчужина стоит особняком в художественном мире и что ему открыт канал с небес, одухотворяющий его произведения».

Сам Виктор Олегович пояснил собравшимся почитателям его таланта, что картины на выставке без атрибуции и подписей — они составляют единое целое не только между собой, но и со зрителями, превращаясь в некий «перфоманс».

Выставка в Ташкенте продлится до 12 мая, а уже на следующий день после закрытия обновленная экспозиция «Я так вижу» откроется в Самаркандском отделении творческого союза художников Узбекистана, а в мае-июне — поедет в Россию, где будет представлена в Москве и Санкт-Петербурге.

Виктор Апухтин — график, живописец, иллюстратор детской и классической мировой литературы, участник многочисленных выставок. Его работы находятся во многих музеях и частных коллекциях. Является академиком Академии художеств Узбекистана, почетным членом российской Академии художеств.