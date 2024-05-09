«Я так вижу». В Ташкенте открылась выставка Виктора Апухтина

Выставка в Ташкенте продлится до 12 мая, а уже на следующий день после закрытия обновленная экспозиция «Я так вижу» откроется в Самаркандском отделении творческого союза художников Узбекистана, а в мае-июне — поедет в Россию, где будет представлена в Москве и Санкт-Петербурге.