«Я так вижу». В Ташкенте открылась выставка Виктора Апухтина

На церемонии открытия выступили коллеги художника — академики живописи Владимир Бурмакин, Александр Тюрин, Баходыр Джалалов. Каждый из них отметил, что творчество Виктора Апухтина «как отдельная жемчужина стоит особняком в художественном мире и что ему открыт канал с небес, одухотворяющий его произведения».
Сам Виктор Олегович пояснил собравшимся почитателям его таланта, что картины на выставке без атрибуции и подписей — они составляют единое целое не только между собой, но и со зрителями, превращаясь в некий «перфоманс».
Выставка в Ташкенте продлится до 12 мая, а уже на следующий день после закрытия обновленная экспозиция «Я так вижу» откроется в Самаркандском отделении творческого союза художников Узбекистана, а в мае-июне — поедет в Россию, где будет представлена в Москве и Санкт-Петербурге.
Виктор Апухтин — график, живописец, иллюстратор детской и классической мировой литературы, участник многочисленных выставок. Его работы находятся во многих музеях и частных коллекциях. Является академиком Академии художеств Узбекистана, почетным членом российской Академии художеств.