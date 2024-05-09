«Патриотический туризм» хотят развивать в Хабаровском крае

Парламентарии считают, что сейчас такими путешествиями интересуются в основном школьники, но нужно сделать их популярными среди всех возрастов.
Наибольшей популярностью в регионе пользуются молодежные экспедиции, организованные Поисковым движением России. Для расширения программ и заинтересованности граждан в подобном типе туризма власти хотят сформировать соответствующую программу.
В ней планируют учесть необходимость формирования семейных маршрутов и молодежных, но для работающего населения. На новые направления и программы можно будет предусмотреть гранты от краевого правительства.
Парламентарии также отметили нехватку экскурсоводов. Чтобы решить эту проблему предложено наладить взаимодействие между туроператорами и вузами края для трудоустройства специалистов.