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«Патриотический туризм» хотят развивать в Хабаровском крае

Законодательная дума Хабаровского края на круглом столе 8 мая обсудила, как развивать в регионе «патриотический туризм».

Источник: Закдума Хабаровского края

Парламентарии считают, что сейчас такими путешествиями интересуются в основном школьники, но нужно сделать их популярными среди всех возрастов.

Наибольшей популярностью в регионе пользуются молодежные экспедиции, организованные Поисковым движением России. Для расширения программ и заинтересованности граждан в подобном типе туризма власти хотят сформировать соответствующую программу.

В ней планируют учесть необходимость формирования семейных маршрутов и молодежных, но для работающего населения. На новые направления и программы можно будет предусмотреть гранты от краевого правительства.

Парламентарии также отметили нехватку экскурсоводов. Чтобы решить эту проблему предложено наладить взаимодействие между туроператорами и вузами края для трудоустройства специалистов.

туризм и отдых