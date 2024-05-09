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К утру 11 мая в Прикамье установится снежный покров высотой до 5 см

Во многих регионах Европейской России ближайшие пять суток ожидаются аномально холодными в связи с продолжительным затоком арктического воздуха в высотном циклоне.

Сейчас в Ричмонде: +21° 3 м/с 83% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По сообщению ГИС-центра ПГНИУ, средняя температура в регионах Европейской России будет на 7−9 ниже нормы.

Пик похолодания ожидается 10 мая. Похожая синоптическая ситуация была в начале третьей декады мая 2002 года, но тогда центр циклона располагался восточнее и заток холода был сильнее, что и привело к установлению множества рекордов минимальной температуры воздуха. «К утру 11 мая снежный покров высотой 1−5 см установится и на большей части Пермского края к северу от Перми, а, возможно, и в самой Перми», — обращают внимание в ГИС-центре.