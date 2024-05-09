К утру 11 мая в Прикамье установится снежный покров высотой до 5 см

Пик похолодания ожидается 10 мая. Похожая синоптическая ситуация была в начале третьей декады мая 2002 года, но тогда центр циклона располагался восточнее и заток холода был сильнее, что и привело к установлению множества рекордов минимальной температуры воздуха. «К утру 11 мая снежный покров высотой 1−5 см установится и на большей части Пермского края к северу от Перми, а, возможно, и в самой Перми», — обращают внимание в ГИС-центре.