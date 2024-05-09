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Как политика влияет на архитектуру Новосибирска: рассказал главный архитектор

В Новосибирске главный архитектор рассказал, как политика влияет на архитектуру.

Источник: Сиб.фм

Как сообщает РБК Новосибирск, ссылаясь на слова главного архитектора Александра Ложкина, моральное старение зданий в городе происходит быстрее, чем материальное.

«Внутри здания на Красном проспекте, 13 “похоронены” два купеческих особняка. Город — это в принципе пространство конфликтов. Когда 1,5 миллиона человек собираются на сравнительно небольшом участке земли, трудно ожидать от них единодушия по всем вопросам», — пояснил архитектор.

Он также добавил, что более 40 лет назад город был похож на конгломерат заводских и пристанционных поселков, в каждом из которых был народ со своей ментальностью.

архитектура