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Митрополит Омский и Таврический Дионисий провёл благодарственный молебен за Победу в Великой Отечественной войне

В храме Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия Донского прошёл благодарственный молебен за Победу в Великой Отечественной войне.

Источник: Омская епархия

Благодарственную службу провёл митрополит Омский и Таврический Дионисий.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, службу в том числе посетил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Напомним, что официальные лица региона почтили память павших воинов в парке Победы. На фронтах геройски погибли более ста пятидесяти тысяч жителей региона. В годы войны Омская область также являлась кузницей военных кадров. Здесь базировалось двенадцать военных училищ и снайперская школа. Сто семьдесят два фронтовика стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.

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