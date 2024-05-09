Митрополит Омский и Таврический Дионисий провёл благодарственный молебен за Победу в Великой Отечественной войне

Напомним, что официальные лица региона почтили память павших воинов в парке Победы. На фронтах геройски погибли более ста пятидесяти тысяч жителей региона. В годы войны Омская область также являлась кузницей военных кадров. Здесь базировалось двенадцать военных училищ и снайперская школа. Сто семьдесят два фронтовика стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.