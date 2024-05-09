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Стадион имени Ленина стал точкой притяжения хабаровчан в День Победы

Для жителей и гостей столицы региона приготовили ряд активностей.

Источник: Хабаровский край сегодня

Тысячи жителей Хабаровска отправились на городскую набережную и в парковую зону стадиона имени Ленина, чтобы целыми семьями отпраздновать один из главных государственных праздников — День Победы. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в честь торжества для горожан подготовили ряд активностей.

Так, особой популярностью у детворы пользовалась небольшая экспозиция военных грузовиков — на машины можно было не только посмотреть, но и полазить по ним. Чуть поодаль, ближе к Универсальному спортивному комплексу, развернули несколько интерактивных площадок — на одной из них проходил концерт, на других можно было познакомиться с современным оружием, пофехтовать на деревянных казачьих шашках или пофотографироваться в старинном ГАЗике.

Кроме того, с самого утра для горожан готовили самое популярное в этот день кушанье — солдатскую кашу.

Напомним, что сегодня в Хабаровске прошёл самый большой на территории Восточного военного округа парад, посвящённый 79-й годовщине Победы над фашистской Германией. Также у мемориала «Вечный огонь» прошло возложение цветов в память о погибших на фронтах Великой отечественной войны.

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