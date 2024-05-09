Стадион имени Ленина стал точкой притяжения хабаровчан в День Победы

Так, особой популярностью у детворы пользовалась небольшая экспозиция военных грузовиков — на машины можно было не только посмотреть, но и полазить по ним. Чуть поодаль, ближе к Универсальному спортивному комплексу, развернули несколько интерактивных площадок — на одной из них проходил концерт, на других можно было познакомиться с современным оружием, пофехтовать на деревянных казачьих шашках или пофотографироваться в старинном ГАЗике.