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До +17°С и небольшие дожди ожидаются сегодня в Беларуси

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До плюс 17 градусов и небольшие дожди ожидаются сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 78% 750 мм рт. ст. +21°
Источник: Мэрия Хабаровска

Погодные условия в Беларуси в основном продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в арктической воздушной массе. Ожидается холодная без существенных осадков погода. Лишь днем по северо-западу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, он вызовет в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, днем умеренный. Температура воздуха днем составит плюс 9−15 градусов, а по юго-западу страны — до плюс 17 градусов.