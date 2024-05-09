До +17°С и небольшие дожди ожидаются сегодня в Беларуси

Погодные условия в Беларуси в основном продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в арктической воздушной массе. Ожидается холодная без существенных осадков погода. Лишь днем по северо-западу страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела, он вызовет в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Ветер неустойчивый, днем умеренный. Температура воздуха днем составит плюс 9−15 градусов, а по юго-западу страны — до плюс 17 градусов.