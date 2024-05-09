Во Владивостоке сняли эпизод киноальманаха «Забытые»

«Мы делали все максимально достоверно. Доходило даже до того, что мы выкручивали современные саморезы и меняли на старые. Костюмы искали и заказывали из Москвы, согласовывали с ФСБ и Министерством культуры создание реквизита, а потом его сжигали. Главную героиню сыграла 11-летняя Настя Сильченко, она показала невероятные навыки, плач, крик», — поделился информацией со съёмок Иван Юрченко, генеральный продюсер новеллы «Нация», руководитель продюсерского центра «Инсайт Люди» в Приморском крае.