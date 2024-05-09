Во Владивостоке сняли эпизод киноальманаха «Забытые»

Ко Дню Победы продюсерский центр «Инсайт Люди» выпускает новый исторический альманах «Забытые» (12+). В его состав входит пять новелл о забытых в Европе и странах бывшего СССР уроках истории и героях Великой Отечественной войны. Одна из них снималась во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Киноновеллы альманаха переносят зрителя в современное время и поднимают проблему важности сохранения исторической памяти. В создании исторического цикла приняли участие 20 региональных команд «Инсайт Люди», включая 5 режиссеров, 5 сценаристов и 144 актера.
Во Владивостоке снималась новелла «Нация», посвящённая нацистскому проекту «Лебенсборн», целью которого было создание высшей расы путём размножения и похищения детей. Помимо исторических реконструкций в фильме есть обобщающий сюжет, который переносит зрителя в современность и в пяти вариациях отвечает на вопрос: «Зачем снимать новый контент про Великую Отечественную войну?».
«Мы делали все максимально достоверно. Доходило даже до того, что мы выкручивали современные саморезы и меняли на старые. Костюмы искали и заказывали из Москвы, согласовывали с ФСБ и Министерством культуры создание реквизита, а потом его сжигали. Главную героиню сыграла 11-летняя Настя Сильченко, она показала невероятные навыки, плач, крик», — поделился информацией со съёмок Иван Юрченко, генеральный продюсер новеллы «Нация», руководитель продюсерского центра «Инсайт Люди» в Приморском крае.
Премьера киноальманаха состоится 8 мая в павильоне «Газпром» на Международной выставке-форуме «Россия». В течение месяца премьерные показы пройдут в 40 регионах России, а также будет доступен на видеохостинге RUTUBE (18+).