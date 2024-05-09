Молдова встречает 79-ю годовщину Великой Победы

Шествия «Бессмертного полка», автопробеги, концертные и другие массовые мероприятия пройдут по всей республике, в том числе в Гагаузии и Приднестровье.
В столице Молдовы в нынешнем году власти страны решили праздновать 9 мая День Европы. В этих целях Миссия Евросоюза в Молдове затребовала предоставить ей площадь Великого национального собрания. Из-за этого участники шествия «Бессмертный полк» не смогут собраться на центральной площади столицы, как это было десятилетия подряд. Однако и Марш Победы, и автопробег в Кишиневе состоятся. Более того, впервые за много лет вокруг общей памяти сплотились политические блоки, партии и движения.
Кишинев: Марш победы и Бессмертный полк
Шествие, посвященное Дню Победы, стартует от памятника Штефану чел Маре в центре столицы. Политический блок «Победа» присоединится к общей колонне, организованной координационным комитетом «Победа». Будет организован бесплатный транспорт из разных уголков города. Можно будет приехать для того, чтобы присоединиться к колонне, или прибыть прямо на мемориал «Вечность».
Марш Победы и шествие Бессмертного полка откроет Колонна Героев — членов Союза офицеров РМ и Союза ветеранов войны в Афганистане.
Участники марша понесут в руках портреты дедов и прадедов — солдат и офицеров Красной армии, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной. Колонна проследует до мемориала воинской славы «Вечность», где пройдет церемония возложения цветов.
По завершении церемонии на мемориале начнется подготовленная мэрией Кишинева концертная программа.
Масштабный автопробег и Знамя Победы
Несмотря на то, что в нынешнем году на 9 Мая центральную площадь Кишинева «оккупировали посольство ЕС в Молдове и кабинет министров Дорина Речана», автопробег по случаю Дня Победы состоится, как и в предыдущие годы, заявил общественный деятель, председатель Координационного совета организации «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.
Колонна автомобилей будет формироваться на магистральном проспекте столицы, перед началом пробега участники развернут самое большое в мире Знамя Победы.
Праздничные мероприятия в Бельцах
Марш победы пройдет и по центру северной столицы Молдовы — городу Бельцы. Шествие также завершится возложением цветов к Вечному огню.
У городского фонтана состоится концерт, будет работать полевая кухня. В полдень у въезда в город стартует автопробег Победы. На протяжении дня местные активисты посетят ветеранов и примут участие в памятных акциях.
Вечером бельчан ждет большой праздничный концерт, а в 20:30 состоится акция «Свеча памяти». Участники зажгут свечи и почтят память солдат-освободителей, тружеников тыла, всех тех, чьи жизни унесла та страшная война.
Завершит вечер праздничный салют в честь 79-й годовщины Великой Победы.
День Победы в Гагаузии
Мероприятие по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнутся в столице Гагаузии Комрате с праздничного шествия и торжественного возложения цветов в дань уважения и памяти героям войны.
В рамках концерта «Патриотических песен Победы»: выступят местные коллективы и приглашенные звезды молдавской эстрады. Будет работать полевая кухня.
Жители автономии также зазгут свечи памяти, склонят голову перед подвигом советских солдат. А завершит праздник традиционный торжественный салют.
Праздновать День Победы будут также в Чадыр-Лунге и Вулканештах. В Чадыр-Лунге состоится шествие «Бессмертного полка», затем в Парке Победы пройдет праздничный митинг, возложение цветов на братской могиле воинов-освободителей, концерт «Поклонимся великим тем годам!», акция «Свеча памяти».
В Вулканештах колонны жителей пройдут с площади к Мемориалу Славы, где пройдет церемония возложения цветов. Затем в городском парке пройдет концерт «Много лет нашей славной Победе». Вечером и в Вулканештах зажгут 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной.
В День Победы в Гагаузии также проходит автопробег, но его маршрут и время пока неизвестны.
Башкан Гагаузии будет в качестве гостя присутствовать на Параде Победы в Москве.
Приднестровье: «Победа — одна на всех!»
Памятные мероприятия 9 Мая начнутся на Мемориале Славы в Тирасполе. Там состоится церемония возложения цветов, после чего на площадке у Дворца детско-юношеского творчества поднимут Знамя Победы.
Тем временем на набережной Днестра развернётся выставка автомобилей, будет представлено порядка 40 моделей.
Позже стартует автомотопробег в рамках акции «Победа — одна на всех!».
На сценическую площадку Екатерининского парка приглашают всех желающих. Там состоится праздничная концертная программа «Победа в сердце каждого живёт».В микрорайоне Октябрьский праздник отметят концертным марафоном «Песни Победы».
В 18:55 по всему Приднестровью будет объявлена минута молчания.
Вечером небо над Тирасполем озарит праздничный салют.
В Дубоссарах пройдет акция «Окна Победы»: горожане разместят в окнах портреты героев Великой Отечественной и тематические рисунки, плакаты. А вечером в каждом окне загорится свеча памяти.
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский предложил приднестровцам прийти 9 Мая к братским могилам в своем районе и возложить цветы, «взяв с собой портрет отца, деда, прадеда и с ним пройти к месту возложения цветов, поклониться павшим и постоять минуту в молчании, в знак благодарности и памяти о тех, кто победил в этой страшной войне».
Традиционного Парада Победы и «Бессмертного полка» в этом году в Приднестровье не будет, поскольку сохраняется желтый код террористической опасности.