Молдова встречает 79-ю годовщину Великой Победы

В столице Молдовы в нынешнем году власти страны решили праздновать 9 мая День Европы. В этих целях Миссия Евросоюза в Молдове затребовала предоставить ей площадь Великого национального собрания. Из-за этого участники шествия «Бессмертный полк» не смогут собраться на центральной площади столицы, как это было десятилетия подряд. Однако и Марш Победы, и автопробег в Кишиневе состоятся. Более того, впервые за много лет вокруг общей памяти сплотились политические блоки, партии и движения.