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Молдова встречает 79-ю годовщину Великой Победы

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. В 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Республике Молдова запланирован целый ряд праздничных мероприятий.

Источник: Sputnik.md

Шествия «Бессмертного полка», автопробеги, концертные и другие массовые мероприятия пройдут по всей республике, в том числе в Гагаузии и Приднестровье.

В столице Молдовы в нынешнем году власти страны решили праздновать 9 мая День Европы. В этих целях Миссия Евросоюза в Молдове затребовала предоставить ей площадь Великого национального собрания. Из-за этого участники шествия «Бессмертный полк» не смогут собраться на центральной площади столицы, как это было десятилетия подряд. Однако и Марш Победы, и автопробег в Кишиневе состоятся. Более того, впервые за много лет вокруг общей памяти сплотились политические блоки, партии и движения.

Кишинев: Марш победы и Бессмертный полк

Шествие, посвященное Дню Победы, стартует от памятника Штефану чел Маре в центре столицы. Политический блок «Победа» присоединится к общей колонне, организованной координационным комитетом «Победа». Будет организован бесплатный транспорт из разных уголков города. Можно будет приехать для того, чтобы присоединиться к колонне, или прибыть прямо на мемориал «Вечность».

Марш Победы и шествие Бессмертного полка откроет Колонна Героев — членов Союза офицеров РМ и Союза ветеранов войны в Афганистане.

Участники марша понесут в руках портреты дедов и прадедов — солдат и офицеров Красной армии, сражавшихся с фашизмом в годы Великой Отечественной. Колонна проследует до мемориала воинской славы «Вечность», где пройдет церемония возложения цветов.

По завершении церемонии на мемориале начнется подготовленная мэрией Кишинева концертная программа.

Масштабный автопробег и Знамя Победы

Несмотря на то, что в нынешнем году на 9 Мая центральную площадь Кишинева «оккупировали посольство ЕС в Молдове и кабинет министров Дорина Речана», автопробег по случаю Дня Победы состоится, как и в предыдущие годы, заявил общественный деятель, председатель Координационного совета организации «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Колонна автомобилей будет формироваться на магистральном проспекте столицы, перед началом пробега участники развернут самое большое в мире Знамя Победы.

Праздничные мероприятия в Бельцах

Марш победы пройдет и по центру северной столицы Молдовы — городу Бельцы. Шествие также завершится возложением цветов к Вечному огню.

У городского фонтана состоится концерт, будет работать полевая кухня. В полдень у въезда в город стартует автопробег Победы. На протяжении дня местные активисты посетят ветеранов и примут участие в памятных акциях.

Вечером бельчан ждет большой праздничный концерт, а в 20:30 состоится акция «Свеча памяти». Участники зажгут свечи и почтят память солдат-освободителей, тружеников тыла, всех тех, чьи жизни унесла та страшная война.

Завершит вечер праздничный салют в честь 79-й годовщины Великой Победы.

День Победы в Гагаузии

Мероприятие по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнутся в столице Гагаузии Комрате с праздничного шествия и торжественного возложения цветов в дань уважения и памяти героям войны.

В рамках концерта «Патриотических песен Победы»: выступят местные коллективы и приглашенные звезды молдавской эстрады. Будет работать полевая кухня.

Жители автономии также зазгут свечи памяти, склонят голову перед подвигом советских солдат. А завершит праздник традиционный торжественный салют.

Праздновать День Победы будут также в Чадыр-Лунге и Вулканештах. В Чадыр-Лунге состоится шествие «Бессмертного полка», затем в Парке Победы пройдет праздничный митинг, возложение цветов на братской могиле воинов-освободителей, концерт «Поклонимся великим тем годам!», акция «Свеча памяти».

В Вулканештах колонны жителей пройдут с площади к Мемориалу Славы, где пройдет церемония возложения цветов. Затем в городском парке пройдет концерт «Много лет нашей славной Победе». Вечером и в Вулканештах зажгут 1418 свечей в память о каждом дне Великой Отечественной.

В День Победы в Гагаузии также проходит автопробег, но его маршрут и время пока неизвестны.

Башкан Гагаузии будет в качестве гостя присутствовать на Параде Победы в Москве.

Приднестровье: «Победа — одна на всех!»

Памятные мероприятия 9 Мая начнутся на Мемориале Славы в Тирасполе. Там состоится церемония возложения цветов, после чего на площадке у Дворца детско-юношеского творчества поднимут Знамя Победы.

Тем временем на набережной Днестра развернётся выставка автомобилей, будет представлено порядка 40 моделей.

Позже стартует автомотопробег в рамках акции «Победа — одна на всех!».

На сценическую площадку Екатерининского парка приглашают всех желающих. Там состоится праздничная концертная программа «Победа в сердце каждого живёт».В микрорайоне Октябрьский праздник отметят концертным марафоном «Песни Победы».

В 18:55 по всему Приднестровью будет объявлена минута молчания.

Вечером небо над Тирасполем озарит праздничный салют.

В Дубоссарах пройдет акция «Окна Победы»: горожане разместят в окнах портреты героев Великой Отечественной и тематические рисунки, плакаты. А вечером в каждом окне загорится свеча памяти.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский предложил приднестровцам прийти 9 Мая к братским могилам в своем районе и возложить цветы, «взяв с собой портрет отца, деда, прадеда и с ним пройти к месту возложения цветов, поклониться павшим и постоять минуту в молчании, в знак благодарности и памяти о тех, кто победил в этой страшной войне».

Традиционного Парада Победы и «Бессмертного полка» в этом году в Приднестровье не будет, поскольку сохраняется желтый код террористической опасности.