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В Приморье пройдут международные студенческие спортивные игры

Они состоятся непосредственно перед Олимпиадой.

Источник: Аргументы и факты

Первые летние международные студенческие игры пройдут во Владивостоке в июле. В спортивных соревнованиях примут участие команду молодых спортсменов из России, Китая, Корейской Народно-Демократической республики и Беларуси.

Проведение таких игр анонсировал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Они станут частью мероприятий, которые проведёт Владивосток в ранге Молодёжной столицы России.

По предварительным данным, в Международных студенческих играх примут участие около 500 молодых спортсменов, чей возраст составляет от 18 до 24 лет.

«От Китая рассматривается участие трёх команд из провинций Цзилинь, Хэйлунцзян и Ляонин», — заявил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецова.

Участники будут выявлять сильнейших в 12 видах спорта. Это бадминтон, дуатлон, баскетбол 3×3, индор-гребля, бокс, пляжный волейбол, плавание, и другие. Игры пройдут на базе Кампуса ДВФУ.

Соревнования запланированы с 21 по 26 июля. Оргкомитет игр уже приступил к набору волонтёров, которые будут помогать организаторам и спорсменам во время проведения игр.

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