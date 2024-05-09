В Приморье пройдут международные студенческие спортивные игры

Первые летние международные студенческие игры пройдут во Владивостоке в июле. В спортивных соревнованиях примут участие команду молодых спортсменов из России, Китая, Корейской Народно-Демократической республики и Беларуси.
Проведение таких игр анонсировал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Они станут частью мероприятий, которые проведёт Владивосток в ранге Молодёжной столицы России.
По предварительным данным, в Международных студенческих играх примут участие около 500 молодых спортсменов, чей возраст составляет от 18 до 24 лет.
«От Китая рассматривается участие трёх команд из провинций Цзилинь, Хэйлунцзян и Ляонин», — заявил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецова.
Участники будут выявлять сильнейших в 12 видах спорта. Это бадминтон, дуатлон, баскетбол 3×3, индор-гребля, бокс, пляжный волейбол, плавание, и другие. Игры пройдут на базе Кампуса ДВФУ.
Соревнования запланированы с 21 по 26 июля. Оргкомитет игр уже приступил к набору волонтёров, которые будут помогать организаторам и спорсменам во время проведения игр.