Победительницу «Диктанта Победы» из Башкирии наградили в Москве.

«Очень радостно, что подавляющее большинство победителей — это молодые люди. Особенно хочу отметить тех, кто еще учится в школе — ваши знания на уровне преподавателей, которые также участвовали в Диктанте Победы. В Музее Победы есть специальная программа — школьники проводят экскурсии для своих сверстников. Мы приглашаем вас попробовать себя в роли экскурсовода, ведь ваши знания истории Великой Отечественной войны на очень высоком уровне».