Победительницу «Диктанта Победы» из Башкирии наградили в Москве.

В московском Музее Победы накануне 8 мая наградили победителей акции «Диктант Победы — 2023». Среди 20 обладателей билетов на торжественный парад на Красной площади оказалась выпускница 11-го класса школы № 101 Уфы с углубленным изучением экономики Валерия Чепель.
Финалистам акции также вручили сертификаты и памятные подарки. Кроме того, они побывали на экскурсии по экспозиции «Битва за Москву. Первая победа!».
«Очень радостно, что подавляющее большинство победителей — это молодые люди. Особенно хочу отметить тех, кто еще учится в школе — ваши знания на уровне преподавателей, которые также участвовали в Диктанте Победы. В Музее Победы есть специальная программа — школьники проводят экскурсии для своих сверстников. Мы приглашаем вас попробовать себя в роли экскурсовода, ведь ваши знания истории Великой Отечественной войны на очень высоком уровне».
Напомним, в 2023 году «Диктант Победы» проходил 27 апреля во всех регионах России и 46 зарубежных странах. Участие в нем приняли более 1,8 миллиона человек, из них 923 тысячи — очно. Для проведения акции было открыто 21,5 тысячи площадок. Самому юному участнику было 11 лет, самому старшему — 89.