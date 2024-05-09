TikTok подал в суд против запрета приложения в США

По данным «Голоса Америки», представители ByteDance утверждают, что новый закон нарушает первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова.
Продажа активов "просто невозможна ни с коммерческой, ни с технологической, ни с юридической точки зрения, заявили в TikTok и ByteDance.
«Нет никаких сомнений в том, что этот закон приведет к закрытию TikTok к 19 января 2025 года, заставив замолчать 170 миллионов американцев, которые используют платформу для общения», — отметили представители компании.
Закон был принят после того, как законодатели США выразили обеспокоенность тем, что TikTok может угрожать национальной безопасности. Они предположили, что власти Китая могут собирать данные американцев через приложение.
Правительство Китая «выступает решительно против» принудительной продажи TikTok и не позволит экспортировать алгоритм платформы, который является наиболее ценной частью приложения, говорится в иске.
Также отмечается, что TikTok потратил 2 миллиарда долларов на меры по защите пользовательских данных. Компания также согласилась на «вариант отключения», который даст США право приостановить работу приложения, если оно нарушит условия 90-страничного проекта Соглашения о национальной безопасности.
Напомним, что в прошлом году TikTok обязали платить налоги в Узбекистане несмотря на блокировку.
Отметим, что платформа также заблокирована в странах Евросоюза, в Сингапуре, Индии, Индонезии, Бангладеш, Гонконге, Армении, Азербайджане, Пакистане, России и Кыргызстане.