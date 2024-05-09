Череда увольнений в правительстве региона: три замминистра покинули свои посты

Сразу три заместителя министров правительства Красноярского края покинули свои посты.
Как сообщается на официальном портале региона, Ольга Николаева освобождена от должности заместителя министра культуры Красноярского края в связи с сокращением должности государственной гражданской службы.
По этой же причине уволен первый заместитель министра экологии Красноярского края Анвар Бикбов.
А Светлана Хрулева освобождена от должности заместителя министра экологии региона по собственной инициативе.
Напомним, год назад глава края Михаил Котюков анонсировал сокращение чиновников на 5%.