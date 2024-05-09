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Череда увольнений в правительстве региона: три замминистра покинули свои посты

Сразу три заместителя министров правительства Красноярского края покинули свои посты.

Источник: AP 2023

Сразу три заместителя министров правительства Красноярского края покинули свои посты.

Как сообщается на официальном портале региона, Ольга Николаева освобождена от должности заместителя министра культуры Красноярского края в связи с сокращением должности государственной гражданской службы.

По этой же причине уволен первый заместитель министра экологии Красноярского края Анвар Бикбов.

А Светлана Хрулева освобождена от должности заместителя министра экологии региона по собственной инициативе.

Напомним, год назад глава края Михаил Котюков анонсировал сокращение чиновников на 5%.