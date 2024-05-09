По Челябинску курсирует праздничный трамвай

«В России нет такой семьи, которой не коснулось бы это масштабное и трагическое событие — Великая Отечественная война. Память о ней объединяет многие поколения. И сегодня это единение помогает нам противостоять любым внешним угрозам и вызовам, делать всё для того, чтобы наша страна оставалась независимой, была великой, сильной и процветающей», — сказала Наталья Котова.