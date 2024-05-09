По Челябинску курсирует праздничный трамвай

Традиционный подарок для жителей Челябинска подготовили сотрудники «ЧелябГЭТ». Сегодня, 9 мая, по городу курсирует празднично оформленный ко Дню Победы трамвай. Он следует по 22 маршруту.
Напомним, сегодня в Челябинске — на центральных площадках и в парках — состоятся праздничные мероприятия. В этот день перекрыты многие автомагистрали.
Глава города Наталья Котова поздравила горожан, пожелав всем мира и благополучия, успехов в работе на благо Отечества и новых побед, особые слова благодарности она посвятила ветеранам.
«В России нет такой семьи, которой не коснулось бы это масштабное и трагическое событие — Великая Отечественная война. Память о ней объединяет многие поколения. И сегодня это единение помогает нам противостоять любым внешним угрозам и вызовам, делать всё для того, чтобы наша страна оставалась независимой, была великой, сильной и процветающей», — сказала Наталья Котова.