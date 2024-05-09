В Иркутске выбрали объекты благоустройства на 2025 год

Голосование за территории, которые в 2025 году благоустроят в Иркутске по нацпроекту «Жилье и городская среда» завершилось. Жители города определили четырех победителей из десяти номинантов. Об этом рассказали в администрации города.
— Лидером стала площадь у жд вокзала «Иркутск-Пассажирский», на втором месте территория танка «Иркутский комсомолец». Следом за ним идет площадь Декабристов, а замыкает четверку парк «Комсомольский», — рассказывают подробнее в администрации Иркутска.
Во всех этих местах проведут озеленение, монтаж освещения и организуют пешеходные маршруты с местами для отдыха. В этом году места для благоустройства выбирали 81 тысяча жителей Иркутска, а за право на масштабный ремонт боролись в том числе сквер у драмтеатра, улица Карла Маркса и территория «Сад Томсона».