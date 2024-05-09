В Иркутске выбрали объекты благоустройства на 2025 год

Во всех этих местах проведут озеленение, монтаж освещения и организуют пешеходные маршруты с местами для отдыха. В этом году места для благоустройства выбирали 81 тысяча жителей Иркутска, а за право на масштабный ремонт боролись в том числе сквер у драмтеатра, улица Карла Маркса и территория «Сад Томсона».