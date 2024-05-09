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Казахстан в годы Великой Отечественной войны

АСТАНА, 9 мая — Sputnik. Великая Отечественная война Советского Союза в 1941—1945 годах вошла в историю как часть Второй мировой войны 1939−1945 годов. Казахстан в годы Великой Отечественной войны являлся частью СССР в статусе союзной республики (Казахская ССР), поэтому вступил в войну с момента вторжения армии нацистской Германии на территорию Советского Союза 22 июня 1941 года.

Источник: Sputnik.kz

В ряды Красной Армии было призвано 1," млн казахстанцев в дополнение к 178 тысячам, уже служивших в армии. Более 600 тысяч из них погибло на фронтах войны. Воины Казахстана принимали участие во всех сражениях. Боевыми орденами и медалями СССР были награждены свыше ста тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Тысячи казахов принимали активное участие в партизанском движении на территориях, оккупированных немецкими нацистами.

Казахстан превратился в мощный арсенал фронта. Экономика республики была ориентирована на военные нужды. Более 700 тысяч казахстанцев были призваны в ряды трудовой армии и привлечены к работе на оборонных предприятиях. Казахстан занял ведущее место в производстве меди, свинца, висмута, молибдена, полиметаллов, необходимых для военной промышленности. Оборонные заводы Казахстана освоили выпуск новых образцов оружия, снарядов, мин и других видов продукции военного назначения. Сельское хозяйство Казахстана обеспечивало фронт и тыл продовольствием, промышленность — необходимым сырьём.

Помимо участия в сражениях, боевой дух солдат поддерживали артистические бригады КазССР. Казахстанские артисты дали 1 216 концертов в действующей армии.

В годы войны было открыто 49 ремесленных училищ и школ фабрично-заводского обучения. 27 военных учебных заведений КазССР выпустили порядка 16 тысяч офицеров.

Один из самых известных фактов: девять из десяти пуль было отлито в КазССР. Также за четыре года войны республика выпустила около четырех миллионов артиллерийских снарядов разных калибров и 4,7 миллиона мин.