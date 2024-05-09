Казахстан в годы Великой Отечественной войны

В ряды Красной Армии было призвано 1," млн казахстанцев в дополнение к 178 тысячам, уже служивших в армии. Более 600 тысяч из них погибло на фронтах войны. Воины Казахстана принимали участие во всех сражениях. Боевыми орденами и медалями СССР были награждены свыше ста тысяч воинов из Казахстана, более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза.