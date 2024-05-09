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Труженики тыла в Иркутской области получили выплату к 9 мая

Ко Дню Победы праздничные выплаты получили 75 128 человек в Иркутской области.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутской области 2 405 тружеников тыла получили выплаты ко Дню Победы. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Социальная поддержка ветеранов и участников Великой Отечественной войны, детей войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей остается приоритетом в работе правительства Иркутской области. Выплаты ко Дню Победы получили 75 128 человек», — прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

Также в Иркутской области в 2023 и 2024 году для ветеранов и инвалидов ВОВ установили выплату ко Дню Победы. Её размер составил 10 тысяч рублей.

Помимо этого 72 505 жителей, имеющие статус «детей Великой Отечественной войны», в 2024 году получили праздничную выплаты 6 252,73 рубля. Она предоставляется за вычетом размера ежегодной выплаты детям войны к 9 мая и составляет 3 474,21 рубля.