Труженики тыла в Иркутской области получили выплату к 9 мая

В Иркутской области 2 405 тружеников тыла получили выплаты ко Дню Победы. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Социальная поддержка ветеранов и участников Великой Отечественной войны, детей войны, тружеников тыла, бывших несовершеннолетних узников концлагерей остается приоритетом в работе правительства Иркутской области. Выплаты ко Дню Победы получили 75 128 человек», — прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.
Также в Иркутской области в 2023 и 2024 году для ветеранов и инвалидов ВОВ установили выплату ко Дню Победы. Её размер составил 10 тысяч рублей.
Помимо этого 72 505 жителей, имеющие статус «детей Великой Отечественной войны», в 2024 году получили праздничную выплаты 6 252,73 рубля. Она предоставляется за вычетом размера ежегодной выплаты детям войны к 9 мая и составляет 3 474,21 рубля.