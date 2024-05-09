Завершились поиски девушки в платье в цветочек, исчезнувшей в Новосибирске

В Новосибирске завершили поиски 27-летней Строкань Алены. Ранее сообщалось, что она пропала 6 мая. Ушла из дома в неизвестном направлении и исчезла. С девушкой все в порядке, сообщили в ПСО «ЛизаАлерт НСО».