Завершились поиски девушки в платье в цветочек, исчезнувшей в Новосибирске

В Новосибирске завершили поиски 27-летней Строкань Алены. Ранее сообщалось, что она пропала 6 мая. Ушла из дома в неизвестном направлении и исчезла. С девушкой все в порядке, сообщили в ПСО «ЛизаАлерт НСО».
— Найдена. Жива, — кратко проинформировали волонтёры поисково-спасательного отряда.
Они поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках сибирячки. При каких обстоятельствах ее нашли, в ПСО не раскрыли.
КП-Новосибирск ранее писала, что девушка ушла из дома в зеленом платье в цветочек и белых кроссовках.