В Екатеринбурге прошёл парад Победы

Всего в параде участвовали более двух тысяч человек. После объезда колонн и выступления врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрия Глушенкова началось прохождение колонны барабанщиков. Они открыли парад. Также по площади 1905 года прошли Знамённая группа, почётная рота ЦВО, офицеры управления ЦВО, воинские части, курсанты Института МЧС, сотрудники Росгвардии, Уральского юридического института МВД, ФСИН России, кадеты, суворовцы и другие.