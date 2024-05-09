В Екатеринбурге прошёл парад Победы

В Екатеринбурге 9 мая состоялся традиционый парад Победы. Об этом сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Всего в параде участвовали более двух тысяч человек. После объезда колонн и выступления врио командующего войсками Центрального военного округа Дмитрия Глушенкова началось прохождение колонны барабанщиков. Они открыли парад. Также по площади 1905 года прошли Знамённая группа, почётная рота ЦВО, офицеры управления ЦВО, воинские части, курсанты Института МЧС, сотрудники Росгвардии, Уральского юридического института МВД, ФСИН России, кадеты, суворовцы и другие.
Затем по площади проехало 45 единиц техники. Среди них легендарный танк «Т-34», образцы исторической военной техники, мотоциклетный взвод, защищённый автомобиль «Астейс», колёсные бронетранспортёры, полевая реактивная система залпового огня «Град», система «Торнадо», универсальные пусковые установки «Искандер-М», бронированный автомобиль «Тигр-М», комплекс радиоэлектронной борьбы, машины войск связи.
Затем по площади прошёл сводный военный оркестр ЦВО. Музыканты прошагали под военные марши. На этом парад завершился.