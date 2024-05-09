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В Омске прошёл парад ко Дню Победы: 17 кадров торжественного построения войск

В Омске в четверг, 9 мая, прошёл парад, посвящённый 79-й годовщине Великой Отечественной войны.

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По Соборной площади прошли расчёты подразделений Омского гарнизона, проехала автобронехника.

Колонну военной техники возглавил знаменитый танк Т-34.За ним проследовали советский лёгкий бронетранспортёр БТР-40. В составе колонны прошли также советские мотоциклы М-72 и «Днепр», военные легковые автомобили ГАЗ-67, советский средне тоннажный грузовой автомобиль ЗИС-5, а также ГАЗ-АА известный как «полуторка», армейские автомобили периода Второй мировой войны Виллис, лёгкий бронеавтомобиль БА-64, крупнотоннажный грузовой автомобиль ЗиЛ-157, получивший звание «король бездорожья» и боевая машина БМ-13, широко известная под народным прозвищем «Катюша».

Далее прошла современная техника.

Напомним, что к Дню Победы в Омске подготовлена обширная праздничная программа. Омичей и гостей города ждут «Фестиваль солдатской каши», зрелищные мастер-классы по военному делу XVII—XX вв.еков, выставки и многое другое.

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