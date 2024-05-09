В Омске прошёл парад ко Дню Победы: 17 кадров торжественного построения войск

Колонну военной техники возглавил знаменитый танк Т-34.За ним проследовали советский лёгкий бронетранспортёр БТР-40. В составе колонны прошли также советские мотоциклы М-72 и «Днепр», военные легковые автомобили ГАЗ-67, советский средне тоннажный грузовой автомобиль ЗИС-5, а также ГАЗ-АА известный как «полуторка», армейские автомобили периода Второй мировой войны Виллис, лёгкий бронеавтомобиль БА-64, крупнотоннажный грузовой автомобиль ЗиЛ-157, получивший звание «король бездорожья» и боевая машина БМ-13, широко известная под народным прозвищем «Катюша».