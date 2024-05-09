Машков отметил важность сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне

«Для каждого из нас важно сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, о которой без прикрас мы знаем из репортажей военкоров, поэтических строк авторов, прошедших дорогами войны, документальных кадров, художественных лент и театральных постановок. И на протяжении 79 лет мы не изменяем нашей памяти, сплотившись сегодня перед современными вызовами. В этом единстве наша сила, которую мы нацеливаем на общую победу», — написал Машков. Его поздравление в адрес коллективов региональных отделений СТД РФ опубликовано на сайте организации.