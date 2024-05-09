Машков отметил важность сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне

«Для каждого из нас важно сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне, о которой без прикрас мы знаем из репортажей военкоров, поэтических строк авторов, прошедших дорогами войны, документальных кадров, художественных лент и театральных постановок. И на протяжении 79 лет мы не изменяем нашей памяти, сплотившись сегодня перед современными вызовами. В этом единстве наша сила, которую мы нацеливаем на общую победу», — написал Машков. Его поздравление в адрес коллективов региональных отделений СТД РФ опубликовано на сайте организации.
Глава СТД назвал День Победы самым важным праздником для страны. «С глубоким уважением мы чтим подвиг наших дедов и прадедов, освободивших мир от немецко-фашистских захватчиков. Мы им обязаны десятилетиями мирной жизни и гордимся великим поколением победителей», — отметил он.
В этот день московские театры готовят концерты, спектакли и творческие вечера. Некоторые можно посетить бесплатно. Так, концерт под названием «Победа одна на всех!» дадут артисты Театра Олега Табакова и студенты Театральной школы Олега Табакова 9 мая в Музее Победы. Московский академический Театр сатиры представит на Основной сцене спектакль-концерт «Синий платочек», посвященный празднику Победы и артистам в годы Великой Отечественной войны. Как пояснили в театре, постановка рассказывает о людях театра и о том, как искусство помогает победить смерть.
Ветеранов пригласили в этот день, в частности, в московский театр Et Cetera под руководством Александра Калягина, где покажут спектакль «Надежда, вера и любовь… Музыка Победы» в постановке Екатерины Гранитовой. Годовщину Победы в Театре имени Владимира Маяковского отметят концертной программой «Фронтовые письма о любви». Концерт состоится на Сцене на Сретенке. Артисты и их дети будут читать фрагменты подлинных писем военных лет и отвечать на эти письма музыкальными произведениями. В программе примут участие актеры разных поколений.
А в театре «Сфера» в этот день состоится творческий вечер, посвященный Дню Великой Победы. В этом году тема музыкально-поэтической композиции — «Рожденные в мае…» — в честь 100-летия фронтовиков Виктора Астафьева, Булата Окуджавы, Юлии Друниной, Бориса Васильева.