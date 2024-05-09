Чем занять детей на праздники в Симферополе

По данным пресс-службы, 9 мая в 11 часов на аллеях парка пройдет акция «Георгиевская лента», в 12.30 для юных и взрослых посетителей парка устроят экскурсию-променад «Юные герои», в 13 часов на территории городка безопасности пройдет детский квест «По следам победителей», а в 13.30 мастер-класс для детей «Победный салют» у дуба-великана.
10 мая игровая программа стартует в полдень «Веселыми танцы с пиратом».
11 мая в 12.00 в парке начнется детская «Блогерская вечеринка», в 13 часов — анимационная программа «Сказочные приключения Леди Баг и принцессы Анны».
12 мая в 11 часов у дуба-великана начнется игровая программа «Новые задания сыщика», а через час — «Секреты юрского периода».
«Вход на все мероприятия свободный, при неблагоприятных погодных условиях мероприятия могут быть отменены», — уточнили в пресс-службе.