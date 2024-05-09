Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чем занять детей на праздники в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. В Детском парке Симферополя 9, 10, 11 и 12 мая проведут квесты, экскурсии и мастер-классы для школьников, сообщает пресс-служба учреждения «Парки Столицы».

Источник: РИА "Новости"

По данным пресс-службы, 9 мая в 11 часов на аллеях парка пройдет акция «Георгиевская лента», в 12.30 для юных и взрослых посетителей парка устроят экскурсию-променад «Юные герои», в 13 часов на территории городка безопасности пройдет детский квест «По следам победителей», а в 13.30 мастер-класс для детей «Победный салют» у дуба-великана.

10 мая игровая программа стартует в полдень «Веселыми танцы с пиратом».

11 мая в 12.00 в парке начнется детская «Блогерская вечеринка», в 13 часов — анимационная программа «Сказочные приключения Леди Баг и принцессы Анны».

12 мая в 11 часов у дуба-великана начнется игровая программа «Новые задания сыщика», а через час — «Секреты юрского периода».

«Вход на все мероприятия свободный, при неблагоприятных погодных условиях мероприятия могут быть отменены», — уточнили в пресс-службе.