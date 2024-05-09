Пушки на Дворцовой и пустой Невский. Показываем атмосферу перед парадом Победы в Петербурге

У Эрмитажа идут последние приготовления к военному параду, посвященному 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Дворцовый мост закрыт. Движение на Невском проспекте остановлено, подходы к нему оцеплены, перейти на другую сторону не получится минимум до 12:30. Обстановку из праздничного центра города утром запечатлели корреспонденты «Фонтанки».